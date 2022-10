“Tomaso Trussardi scrive a un’ex dama del trono over” ma chi è?

Tomaso Trussardi e una dama del trono over di Uomini e Donne, arriva un altro pettegolezzo

A pochi giorni dalla rivelazione di Chi che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero tornati insieme, c’è Amedeo Venza che tira fuori altri pettegolezzi. Tomaso Trussardi scrive ad altre donne, lo dice l’esperto di gossip, che aggiunge un indizio per individuare forse quella che ritiene più vicina all’imprenditore. Diventa davvero una soap opera questa, non c’è un nome ma Venza sui social scrive che mentre Michelle Hunziker smentisce il ritorno con Trussardi lui: “Scrive a diverse Donne, tra cui anche un’ex dama del trono over”. Il gossip si intreccia con i programmi televisivi ma adesso chi segue entrambi pensa a chi potrebbe essere la dama che richiama l’attenzione dell’ex marito di Michelle Hunziker. Se si scrivono soltanto come ha fatto a scoprirlo?

Michelle Hunziker ha smentito il ritorno con Tomaso Trussardi?

Michelle ha reagito al servizio del settimanale Chi in cui si parla del loro ritorno di coppia ma anche dei limiti che Trussardi avrebbe imposto alla moglie. La Hunziker ha commentato lasciando dubbi, ha commentato infastidita ma non è stata molto chiara.

Ormai è quasi un anno che continuano i pettegolezzi su Michelle e Tomaso Trussardi. Li abbiamo davvero rivisti insieme di recente alla festa di compleanno della piccola Sole ma sui social sono apparsi anche in una foto scattata in un ristorante, era abbracciati, sembravano una coppia.

L’indiscrezione di Venza è: “Michelle smentisce il ritorno con Trussardi?? Bhe lui scrive a diverse Donne, tra cui anche un’ex dama del trono Over?”. I commenti arrivano da chi segue Uomini e Donne, pensano che la dama possa essere Pamela Barretta ma solo perché è amica di Venza. Cosa c’è di vero in tutto questo? A molti era sembrato strano il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, più che altro per la storia d’amore vissuta dalla conduttrice e showgirl con Giovanni Angiolini. Attendiamo il seguito ma l’imprenditore resta come sempre molto riservato.