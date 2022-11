Diletta Leotta e Loris Karius questa volta il bacio c’è davvero

Le foto del primo bacio in pubblico di Diletta Leotta e Loris Karius, la coppia è al ristorante

Tra tante coppie vip che si dicono addio c’è Diletta Leotta che si innamora e questa volta con Loris Karius la storia c’è davvero, c’è il primo bacio. Le foto di Diletta Leotta e Karius le pubblica la rivista Chi. Sguardi romantici a tavola, il bacio, le risate, niente di più intimo per una nuova coppia che fa sognare. Sono davvero bellissimi insieme, la giornalista sportiva ha fatto perdere la testa al calciatore e adesso non ci sono più dubbi. Dopo la festa di Halloween trascorsa insieme a Londra adesso non potranno dire che sono semplici amici, le foto le hanno scattate i paparazzi a Terrazza Duomo. Sembra quindi ci sia anche la volontà della coppia di mostrare il loro amore.

Le foto di Diletta Leotta e Loris Karius su Chi

Li avevamo già visti vicini, avevamo già visto le foto di Karius che entrava a casa di Diletta Leotta ma adesso dopo settimane di rumors il gossip gongola perché è tutto vero, stanno insieme e le serate di entrambi diventano romantiche.

La cronaca rosa però non ha capito cosa è successo tra la Leotta e Giacomo Cavalli. Nessuno dei due aveva mai confermato la storia d’amore ma sembrava evidente fossero fidanzati. Una storia in ogni caso già archiviata mentre sembra ben salda quella tra Diletta e Loris. Dicono si sono conosciuti a Londra un mese fa, come sempre complici amici comuni; che dopo pochi giorni lui era già in Italia per lei.

I paparazzi hanno raccontato che dopo la cena al ristorante la coppia si è accorta della loro presenza e non c’è stato alcun problema, nessun disappunto, anzi sembrava pronta anche a scherzare. Come sempre attendiamo il seguito, ne vedremo altre di foto anche perché il portiere non gioca da un po’ e c’è chi pensa potrebbe presto arrivare in una squadra italiana.