Paola Di Benedetto: con Matteo Berrettini un’altra delusione?

E' durata davvero pochissimo la storia tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini

E’ durata davvero niente la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini, così riporta la rivista Chi rivelando che è già finita. E’ tra le chicche di gossip del settimanale di Alfonso Signorini che spunta la delusione della speaker e un due di picche che dicono farebbe fatica a digerire. Un flirt quello tra Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto durato davvero solo il tempo di un fine settimana o poco più, un weekend che sembra abbiano trascorso in Toscana. Entrambi single dopo le rispettive storie d’amore finite, soprattutto quella dello sportivo con la storica fidanzata e collega Ajla Tomljanovic. Paola aveva già dimenticato Rkomi ma anche dall’attuale giudici di X Factor aveva ricevuto una delusione.

Matteo Berrettini sparito nel nulla, non ha più cercato Paola?

E’ quanto riporta il settimanale di gossip, sembra quindi che la breve vacanza di Paola e Matteo fosse andata bene ma che la love story sia in realtà durata pochi giorni proprio perché lui sarebbe sparito, scomparso nel nulla o forse semplicemente che non l’abbia più cercata. Pochi giorni o poche settimane, il gossip non ha informazioni precise ma la certezza che per Paola Di Benedetto il tennista sia sparito e che lei non l’abbia presa per niente bene.

Per l’ex madre natura si può dire che il periodo in amore non sia dei migliori. Dopo la fine della lunga relazione con Federico Rossi sembra non riuscire a trovare il compagno giusto, continua ad essere delusa. Unica magra consolazione per lei è che anche Rkomi abbia ricevuto un due di picche. Il gossip racconta che il cantante avesse un certo interesse nei confronti di una showgirl ma che lei non si sia presentata ad un suo invito. Quanti misteri tra le coppie ed ex coppie vip! Prima o poi arriverà per tutti il tempo giusto per l’amore.