Giovanni Angiolini e Roberta Morise beccati a cena insieme dopo le delusioni di entrambi

Il gossip e gli indizi ci sono ma davvero Giovanni Angiolini, ex di Michelle Hunziker, frequenta la conduttrice Rai Roberta Morise?

Giovanni Angiolini e Roberta Morise è la coppia che stupisce davvero. Il mondo dei vip e l’amore ci regalano delle soap da seguire senza sosta. L’ex di Michelle Hunziker fa davvero coppia con la conduttrice di Rai 1? Non ci sarebbe davvero nulla di strano, sono entrambi single e insieme formerebbero una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. In realtà Giovanni Angiolini dallo spettacolo è distante da tempo, dalla sua partecipazione ad un vecchio Grande Fratello, ma è un chirurgo estetico quindi il contatto con i vip, le celebrità, è ben stretto. Chissà come e quando avrà conosciuto Roberta Morise ma saltando questo passaggio arriva la rivista Oggi che svela dove Angiolini e la conduttrice ex naufraga sono stati beccati, insieme.

Giovanni Angiolini dopo Michelle Hunziker il suo cuore batte per Roberta Morise

Una cena sospetta, questo riporta Alberto Dandolo raccontando di Angiolini e della Morise. Insieme a cena in un noto locale di Roma. Una paparazzata che stuzzica, anche perché la soap è ricca di altri personaggi, tutti noti. L’ex di Roberta Morise è Giulio Fratini, attuale compagno di Elisabetta Gregoraci. Aggiungiamo anche Michelle Hunziker, ex di Angiolini, che intanto sembra stia ricostruendo dalle basi il matrimonio con Tomaso Trussardi, e la soap è davvero perfetta. Volendo aggiungere anche altre distrazioni e smentite varie potremmo anche parlare di Trussardi che si è arrabbiato dopo avere letto dei pettegolezzi tra lui e una dama di Uomini Donne.

Tornando però ai veri protagonisti di Oggi seconda Alberto Dandolo il gossip c’è davvero. Superati il tradimento e la delusione di Giulio Fratini forse questa volta per la dolce Roberta Morise è giunto il vero amore o forse presto entrambi smentiranno tutto. Se è tutto vero non sarà difficile per i paparazzi beccarli ancora insieme tra la Sardegna e la capitale.