Giovanni Angiolini non riesce a dimenticare Michelle? Parole d’amore per la Hunziker

Una struggente dichiarazione d'amore di Giovanni Angiolini e non può che essere per Michelle Hunziker

E’ davvero finita per sempre tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? Il gossip pensa che lei voglia tornare con Tomaso Trussardi, che la presenza di Odino a casa sua sia un chiaro segnale che possa accadere. Giovanni Angiolini però sembra non riuscire a dimenticare la showgirl e conduttrice. Entrambi non hanno mai parlato della loro storia d’amore, si vocifera che sia stata lei a troncare facendo un passo indietro per amore delle figlie ma rinunciando così ad una storia importante, alla passione, a parte della felicità. Evidentemente questo il bel chirurgo lo sa bene e forse è proprio per questo che vuole riconquistarla. Sembra evidente che le ultime storie di Giovanni Angiolini siano per Michelle, una dichiarazione d’amore o un ricordo struggente.

La canzone che Giovanni Angiolini dedica a Michelle Hunziker

The Promise di Chris Cornell, questa la canzone che l’ex gieffino sembra dedicare alla splendida Mich. Promesse che forse hanno reso meravigliosa la loro estate ma che adesso sono svanite e lui non si rassegna, forse nemmeno lei. I social possono fare arrivare messaggi ovunque e a chiunque e sembra questo l’intento di Angiolini.

“E’ una promessa che hai fatto, una promessa che rimane sempre, non importa il prezzo, una promessa di sopravvivere, perseverare, prosperare come abbiamo sempre fatto” sono solo alcuni dei versi della struggente canzone apparsa tra le storie Instagram di Giovanni ma c’è altro.

Giovanni Angiolini condivide un’intervista di Giorgio Armani, parla dell’amore: “L’amore è una cosa incredibilmente importante. Avere una persona con la quale condividere un’emozione… è una cosa strettamente necessaria altrimenti ti sembra di fare tutto per chi… troppo poco per te stesso”. Sembra chiaro stia pensando alla donna che ha avuto accanto negli ultimi mesi, fino a poco tempo fa. Chissà se Michelle Hunziker reagirà a queste che sono vere dichiarazioni d’amore. Di certo non lo farà pubblicamente, non sui social, ma forse c’è anche amore.