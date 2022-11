L’ex marito di Alessia Marcuzzi non si rassegna, pronto a riconquistare la conduttrice

Paolo Calabresi Marconi, l'ex marito di Alessia Marcuzzi, non si rassegna al divorzio

E’ stata Alessia Marcuzzi ad annunciare che il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi era finito ma il silenzio del marito adesso si spiega con la voglia che ha di riconquistare la conduttrice. Una storia d’amore che li ha fatti sognare, Alessia Marcuzzi ha confidato più volte che solo Paolo Calabresi era stato in grado di renderla più serena, poi l’idillio è finito, sono arrivare le crisi che evidentemente non sono riusciti del tutto a superare. Anche sulla Marcuzzi e suo marito il gossip ha avuto modo di raccontare tanto, pettegolezzi mai confermati ma si è parlato di presunti tradimenti e anche di nomi noti nel mondo dello spettacolo, poi il silenzio fino alla separazione. E’ la rivista Chi adesso a riportare che Paolo non si sarebbe mai rassegnato, che è ancora innamorato di Alessia, che la sua idea sia ancora e sempre quella di riconquistarla.

Alessia Marcuzzi potrebbe tornare col suo ex marito?

Nessuno dei due dice nulla, continuano ad essere molto riservati, come sempre cercano di proteggere la loro volta privata e ciò che per anni hanno condiviso. Si erano sposati nel 2014 a Londra sfuggendo ai paparazzi e sorprendendo tutti con le foto del matrimonio. La loro vita a Roma, poi le crisi, la pandemia e infine all’addio. L’imprenditore e produttore però sembra sia ancora molto innamorato ma forse lei ha preso già la decisione definitiva.



E’ sempre il settimanale di Alfonso Signorini a raccontare che l’affascinante Paolo Calabresi Marconi è molto corteggiato dalle altre donne ma che lui ha occhi solo per l’ex moglie. E’ nella rubrica chicche di gossip che Alfonso Signorini lancia il tenero pettegolezzo. Nonostante l’imbarazzo della scelta tra le sue tante corteggiatrici lui ha sempre in testa la Marcuzzi. “Paolo Calabresi Marconi vanta uno stuolo di corteggiatrici a Roma Nord (su tutte si fa notare una mora). Eppure, il cuore dell’imprenditore batte ancora fortissimo per l’ex moglie” scrive il settimanale Chi.