Matrimoni vip in arrivo: chi si sposa dopo la proposta?

Chi si sposa nei prossimi mesi tra la fine del 2022 e il 2023? I matrimoni vip in arrivo dopo le dolci proposte

Di proposte di matrimonio ne abbiamo viste tante ma a dire il vero non tutti si sposano e arrivano all’altare. Quanti matrimoni vip ci saranno tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023? Magari c’è chi sceglierà l’estate per dire sì senza pensare al caldo che soffriranno gli invitati. Tra le ultime proposte romantiche c’è quella di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez, non hanno rivelato la data delle nozze, è probabile che ancora non abbiamo un’idea precisa sul giorno ma Belen è stata chiara, non deve essere d’estate, fa davvero troppo caldo. Sarà in montagna o al mare lo scopriremo solo tra un po’ di mesi. Mentre per Francesca Cipriani e il suo Alessandro Rossi sembra mancare davvero poco tempo, sembra che diranno sì con il gran freddo ma anche per loro non c’è una data svelata. Non si sa se per Simona Ventura e Giovanni Terzi sia arrivato il momento giusto, dopo averlo rimandato più volte il matrimonio sembra ancora lontano. Stesso discorso per Federica Panicucci che non ha ancora ricevuto la proposta dal suo Marco Bacini.

Matrimo vip 2022 – 2023

Nel 2022 di sì ne abbiamo seguiti tanti, tra gli ultimi il sì di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un vero incanto. Si preparano a dire il sì più bello perché arriva in un’età importante, quella della maturità, anche Alena Seredova e Alessandro Nasi. Lui l’ha stupita durante una vacanza. Alena che non immaginava nemmeno di avere una seconda possibilità nella vita dopo il divorzio da Gigi Buffon adesso è la donna più felice al mondo.

Sta per arrivare anche il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Forse non arriverà quello di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, perché sul red carpet era una dichiarazione d’amore e non una vera proposta… vedremo.

Sì anche per Fabio Fulco e Veronica Papa, già genitori di una bellissima bambina e finalmente anche loro pronti alle nozze realizzando per l’attore il sogno più grande.