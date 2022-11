A casa di Cristiano Ronaldo è già Natale: Georgina batte tutti con gli addobbi

C'è già l'aria di Natale 2022 a casa di Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez ha già fatto l'albero e acceso tutte le lucine

C’è chi fa attenzione a tutte le luci, alle bollette e al risparmio energetico e c’è chi ha già addobbato la casa e acceso tutte le lucine, anche l’albero di Natale. Per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è già Natale, 2022 la loro casa è già piena di luce e l’atmosfera natalizia è già ben avviata. Non vedevano l’ora di regalare la magia del Natale ai loro figli e il Natale 2022 è arrivato con grande anticipo. Questa volta casa Ronaldo batte tutti, sono loro i primi a fare l’albero di Natale, i primi tra tutti i personaggi famosi. Un tempo si attendeva l’8 dicembre per addobbare le case per le feste, poi un po’ alla volta l’anticipazione di settimana in settimana fino ad arrivare ai primi giorni di novembre. Il tempo di festeggiare Halloween e subito la compagna di Cristiano Ronaldo ha preso scatole e scatoloni e si è divertita con i bambini a creare l’atmosfera più bella dell’anno.

Georgina Rodriguez per Natale 2022 albero e illuminazioni

Non c’è niente di più dolce che fare l’albero di Natale con i bambini e Georgina è circondata dai suoi piccoli. Dopo avere messo le lucine tutti insieme si occupano delle palline. “Il senso delle mie ore, minuti e secondi… Grazie a Dio per tanto amore. Sono una mamma e una fidanzata fortunata” scrive la modella mentre si mostra con i suoi piccoli intenti a scegliere dove mettere la pallina giusta. Mille luci e il colore argento, un colore semplice per un albero di Natale che non è poi così enorme rispetto alla villa di Ronaldo. C’è ancora molto da fare, intanto in giardino ci sono già il pupazzo di neve e il tronco di un albero illuminati.

La storia della coppia sembra davvero una favola, Georgina Rodriguez lavorava in una boutique di lusso, aveva terminato il suo turno ma in collega le chiese di restare ancora mezz’ora per assistere un cliente, era lui e fu amore a prima vista.