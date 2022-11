Bianca Atzei: indovinello sul nome del figlio, ma quando nasce?

Bianca Atzei per suo figlio ha scelto un nome doppio, lo scrive sui social, quasi pronta per il parto

Come si chiama il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti e quando nasce il piccolo? La data del parto sembra sia vicina e il nome del figlio Bianca Atzei lo svela in un indovinello. La pancia è già scesa, commenta una follower osservando l’ultima foto pubblicata dalla cantante. Un bellissimo pancione e sembra manchi davvero poco tempo alla nascita del bebè. Bianca Atzei non ha svelato molto sul parto ma al commento della fan risponde con un cuore confermando così che è vero, il pancione è sceso e non manca poi molto alla data prevista per il parto. “Cucù, qui dentro c’è N.A. Chi indovina?” scrive Bianca Atzei, che vorrebbe gridare al mondo intero il nome scelto per il suo piccolo, anzi i due nomi.

Doppio nome per il figlio di Bianca Atzei

La cantante e la iena a Verissimo hanno confermato che per il figlio chiederanno il doppio cognome, quindi il piccolo si chiamerà N.A. Corti Atzei. Adesso è il momento di scoprire le due iniziali a quelli nomi corrispondono. Dopo qualche ora in molti hanno provato ad indovinare ma Bianca ha fatto saper che nessuno ha ancora scoperto i nomi giusti. “Non ha ancora indovinato nessuno ma qualcuno è andato vicino”. Sandra Milo, semrpe così presente sui social, chiede alla Atzei un aiutino ma non arriva.

Nathan, Nicolas, Noah, Andrea e Angelo sono i nomi che in molti hanno proposto provando ad indovinare quelli scelti dalla coppia. Per il momento ci sono le iniziali, chissà se Bianca Atzei e Stefano Corti riusciranno a resistere e svelare come si chiama il loro bambino solo al momento delle presentazioni sui social, dopo la nascita.

Una felicità che fino a qualche anno fa l’artista sarda sognava ma non riusciva nemmeno ad immaginare. Ha sofferto molto prima di conoscere l’amore vero, quello che ti fa desiderare di avere un figlio.