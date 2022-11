Francesco Moser sul matrimonio di Ignazio e Cecilia Rodriguez: “Mi hanno telefonato”

I commenti del padre di Ignazio Moser sul matrimonio con Cecilia Rodriguez

Francesco Moser non ha mai nascosto che per suo figlio Ignazio immaginava una vita diversa, lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip ma Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano, sono innamoratissimi e vogliono creare la loro bellissima famiglia. Ignazio ha fatto la più dolce delle proposte di matrimonio alla sua fidanzata e Francesco Moser al settimanale Diva e Donna svela come ha saputo che presto ci sarà un matrimonio in famiglia, soprattutto come ha reagito alla notizia. Una telefonata, il campione di ciclismo racconta che suo figlio Ignazio e la fidanzata l’hanno telefonato per dirgli che sarebbero arrivati in Trentino per fare l’annuncio. La sua reazione è stata un po’ gelida, il commento di Francesco Moser però è in linea con il suo carattere, così come si è sempre mostrato.

Francesco Moser e il matrimonio di Ignazio e Cecilia

“Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli…” questa la risposta alla rivista di gossip, questa la reazione di Moser alla notizia delle nozze.

“Prima o poi dovevano fare questo passo… Mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene…” sembra sempre un po’ gelido ma non lo è, Ignazio e Cecilia stanno insieme da tanto, la conosce bene ormai sua nuora.

“Vedremo se poi arriverà qualche figlio, non so… Il risultato del matrimonio dovrebbe essere quello…” ha aggiunto ricordando che lui è già nonno e se lo diventerà ancora non potrà che esserne felice.

Poi il commento sul lavoro scelto dal figlio: “Lei ed Ignazio fanno interventi pubblicitari, hanno fatto tante pubblicità, vanno alle presentazioni… Però non ho capito che lavoro facciano…” avrebbe preferito restasse nell’azienda di famiglia, non l’ha mai negato.