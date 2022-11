La dedica di Francesco Oppini alla fidanzata e le congratulazioni di Alba Parietti

Un giorno importante per la fidanzata di Francesco Oppini. Per lei anche gli auguri di Alba Parietti

E’ una storia d’amore importante quella tra Francesco Oppini e Francesca Viverit. Oggi è stato un giorno importante per lei, si è laureata e Francesco non poteva mancare. Sono usciti allo scoperto in estate, era il mese di agosto e nonostante Oppini e la sua ex fidanzata non avessero detto molto del loro addio era ormai tutto chiaro. Adesso il cuore del figlio di Alba Parietti batte per la studentessa che oggi si è laureata all’Università degli studi di Milano. Francesco Oppini è pazzo di lei che appare così semplice e sembra già molto legata alla ben più famosa suocera. E’ l’ex gieffino a postare per primo sui social il traguardo della sua fidanzata.

Francesco Oppini fiero della sua Francesca

Elegantissimo questa mattina non ha perso nemmeno un istante della giornata all’università della sua Francesca. Fiori, foto, video, allegria e l’energia per il futuro. “Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la “vita lavorativa” con forza, consapevolezza e dedizione – scrive Oppini – Congratulazioni Dottoressa, congratulazioni mia Dottoressa!”.

Alba Parietti non era presente ma sui social non ha fatto mancare l’entusiasmo per il traguardo raggiunto dalla fidanzata di suo figlio. “Ogni volta che una donna supera un traguardo rende omaggio a tutto l’universo femminile con la sua determinazione e forza. Congratulazioni Dottoressa da me e dal tuo sostenitore” il sostenitore è il compagno di Alba Parietti. Li abbiamo infatti già visti insieme in più di una occasione, tutti insieme, gli affetti più cari della showgirl e conduttrice.

E’ Francesca Viverit che è riuscita a conquistare il cuore di Francesco Oppini, anche se sembrava che il 40enne fosse pronto a vivere per sempre la sua storia d’amore con Cristina Tomasini.