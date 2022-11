Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: arriva la conferma, le foto raccontano tutto

Arriva la conferma che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme, almeno questo dicono le foto su Diva e Donna

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme o no? Sembra di sì ma che non abbiano alcuna intenzione di dirlo, almeno questo si scopre con le foto pubblicate su Diva e Donna. Avevamo già parlato di Michelle e Tomaso Trussardi in luna di miele sulle Dolomiti con le figlie Sole e Celeste ma nessuno scatto della coppia, nessun gesto che confermasse il dolce pettegolezzo. La rivista Diva e Donna invece pubblica in esclusiva gli scatti di Michelle Hunziker con l’ex marito Tomaso Trussardi. Una tenera amicizia per amore delle figlie o un amore che stanno ricostruendo un pezzetto alla volta? Gli abbracci sono numerosi, Michelle e Tomaso scherzano, si divertono, sono complici e sorridono tanto, sereni, accanto a loro le bambine, i cani e il mondo ad alta quota che hanno sempre condiviso.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi su Diva e Donna

Di recente l’imprenditore ha chiarito un po’ di cose, con alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera ha svelato cosa pensa di Giovanni Angiolini, dando a lui la colpa di essersi intromesso nella sua vita matrimoniale, in una crisi tra marito e moglie. Ha anche negato qualunque flirt con un’altra donna perché dopo Michelle per lui non è semplice. Una dichiarazione d’amore che trova conferma nelle foto della loro breve vacanza a San Cassiano.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi passeggiano e si perdono in coccole e abbracci, chissà, forse non notano i paparazzi o forse sì. Non mancano i selfie di coppia ma non li pubblicano sui social. Sembra non ci siano molti dubbi, soprattutto quando al ristorante seduti al tavolo le loro mani si incontrano e le dita si intrecciano. Non hanno voglia di parlarne e tutto resta avvolto nel dolce mistero, nella loro vita privata. Trussardi ha raccontato che stanno cercando di essere dei buoni genitori per Sole e Celeste, per il momento questa è l’unica certezza.