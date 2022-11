La dichiarazione d’amore di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker: sceglie parole importanti per lei

Sono parole importanti che Tomaso Trussardi sceglie per raccontare del matrimonio con Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ufficialmente non sono più una coppia ormai da quasi un anno ma il gossip continua a supporre che stiano provando a riunire la famiglia. Ieri sera al Corriere Trussardi ha rilasciato alcune dichiarazioni, chiarimenti per lui importanti, sassolini dalle scarpe da togliere ma anche quella che appare come una dolce dichiarazione d’amore a Michelle Hunziker. L’imprenditore ha parlato di un rapporto sereno tra loro, del lavoro che stanno facendo per trovare un equilibrio, per essere dei bravi genitori per le loro due figlie, Sole e Celeste. Nessuna conferma chiara sul loro ritorno e oggi c’è chi pensa che tra Michelle e Trussardi è finita per sempre a causa di Giovanni Angiolini e c’è chi pensa che non lo dicono, è ancora troppo presto, ma sono tornati insieme. C’è altro, c’è quella che appare come una dichiarazione d’amore di Tomaso Trussardi a sua moglie.

Tomaso Trussardi le parole d’amore per Michelle Hunziker

Durante l’estate ha letto di tutto sulla sua vita privata, su flirt e presunte nuove compagne ma adesso anche su questo per Tomaso Trussardi è arrivato il momento di un chiarimento. “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere…”. Poi le parole che nascondono forse un amore che non finirà mai: “La verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”. Parole vere, bellissime, per una donna che l’ha reso padre e felice.

Ma ha anche aggiunto altro: “Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social”.