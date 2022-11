Come sta Beatrice Valli? “Questa gravidanza mi ha messo al tappeto”

Una gravidanza difficile per Beatrice Valli che sui social racconta come sta e a che mese è della dolce attesa

Non sapeva più come fare a nascondere il pancione, ieri sera Beatrice Valli è uscita con le amiche per festeggiare l’annuncio e ha mostrato il ventre molto arrotondato. In molti hanno pensato che fosse già al settimo mese di gravidanza ma questa mattina l’influencer ha confidato come sta e a che mese è della sua dolce attesa. Un’attesa sempre dolce ma per Beatrice Valli questa quarta gravidanza è difficile, una gravidanza complicata che, come dice lei, l’ha messa al tappeto. Tra le storie Instagram ha svelato che è di 17 settimane, di 4 mesi e una settimana: “Ma sembra già una pancia incredibile ma ci sta perché è il quarto figlio e i tessuti sono completamente diversi”. Spiega che avrebbe atteso ancora un po’ prima di dirlo ma alla fine ha dovuto annunciare che era incinta, non poteva più fingere, rimandare, dire che era colpa del lattosio.

Beatrice Valli: “Ero veramente molto preoccupata”

“Poi vi spiegheremo perché abbiamo atteso così tanto – conferma tutto del problema di salute che ancora non ha risolto del tutto – ho avuto davvero la labirintite quando sono stata molto male e abbiamo dovuto prendere con cautela ogni decisione… Non è stato semplice e ogni piccola cosa andava presa con le pinze in un momento così delicato. Adesso io sto bene, stiamo bene”. Non racconta ancora tutto, lo farà in seguito.

Ancora non sa se è un maschio o una femmina, tra pochi giorni lo scoprirà e poi farà una sorpresa a Marco. “Per tutti quelli che mi hanno scritto come stai, questa gravidanza mi ha messo al tappeto, ho nausea e vomito forte tutte le mattine e ci sono mattine che non riesco ad alzarmi. E’ stato un momento delicato e il mio corpo e le mie forze sono assenti. Per questo ho cercato di tenere questo momento per me perché volevo rispettare il mio corpo”.