Tra Totti e Ilary Blasi nemmeno un saluto, poi l’incontro segreto

Totti e Ilary Blasi in tribunale non si sono salutati ma dopo l'udienza c'è stato un incontro

Ieri pomeriggio Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in tribunale ma sembra non si siano nemmeno salutati. Non una parola tra i due ex ma dopo l’udienza sembra ci sia stato un incontro segreto. In aula con i rispettivi legali Totti e Ilary Blasi hanno iniziato la loro battaglia. Vietato l’ingresso a telecamere, giornalisti e curiosi, una separazione che è sulla bocca di tutti ma in aula i legali dell’ex coppia erano lì per trattare, per trovare un accordo. Non è ancora arrivato il momento della separazione, forse dovranno attendere la primavera, per il momento la questione riguarda le borse, i gioielli, i Rolex.

Dopo il tribunale Totti e Ilary Blasi sono tornati nella villa all’Eur

Sono tutte ipotesi, la conduttrice non parla, l’ex calciatore ha imparato a non farlo, dicono però che dopo l’udienza separatamente siano tornati nella villa che sembra continuino a dividere per amore dei figli. Una villa così grande da permettere ad entrambi di vivere in pace evitando spiacevoli incontri.

Sembra però ci sia stato un incontro segreto, che dopo l’incontro in tribunale i legali di Totti e Ilary Blasi si siano incontrati. E’ il Corriere della sera a raccontare che gli avvocati delle due parti si sono rivisti poco dopo e che forse hanno trovato un accordo. La battaglia è solo all’inizio ma forse un problema, il più piccolo, è già risolto. Nel guardaroba di Ilary Blasi sembra manchi ancora qualcosa all’appello ma a Totti mancano tutti gli orologi.

Nessuno ha rilasciato dichiarazioni ma pare che i legali di entrambi si siano incontrati nello studio dell’avvocato Antonio Conte, il legale di Totti. Due ore che sembra siano servite per una svolta importante, almeno per una piccola tregua. L’udienza per la separazione invece potrebbe essere calendarizzata in primavera, marzo dl 2023. C’è da attendere mentre Totti prepara la sua nuova vita con Noemi Bocchi e Ilary Blasi vive la sua con molta più riservatezza.