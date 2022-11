Antonino torna a parlare di Belen al GF VIP ma che confusione con le date: il suo racconto non torna

Antonino parla della sua storia d'amore con Belen ma sbaglia tutte le date: che confusione , troppe cose non tornano

E’ l’estate del 2020, Belen Rodriguez conosce Antonino Spinalbese. Come più volte ha raccontato, tra loro nasce da subito un legame molto forte, tanto che, poco tempo dopo, neppure un mese, scopre di essere incinta. Ne ha parlato nelle interviste rilasciate dopo la nascita di Luna Marì, in diverse occasioni. L’amore per Antonino, raccontava Belen, era così travolgente da volerci riprovare e così poco tempo dopo, arriva un altro test da fare, un’altra bella notizia che scaccia via tutto il dolore per l’aborto. Oggi di questa vicenda, parla anche Spinalbese nella casa del Grande Fratello VIP ma, i racconti del parrucchiere, non sono molto precisi. Confonde le date, parla di una storia d’amore durata circa due anni. A mettere insieme i pezzi però, le cose sono andate in modo un po’ diverso…

La storia di Belen e Antonino secondo Spinalbese

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino spiega che lui e Belen si vedono a Ibiza. Erano in vacanza. E racconta: “Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV.” Queste sono alcune delle frasi che Antonino, come si legge sulla pagina instagram The Pipol, ha detto nella casa.

Siamo in piena pandemia, anche se in estate le restrizioni sono meno stringenti. Spinalbese infatti ricorda: “Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa. Io finisco questa settimana di vacanza e torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?’. Atterro con la valigia… e torno indietro da lei.“



Ma la favola d’amore, non finisce come Antonino forse si aspettava, anche se dalla relazione con Belen, è nata la sua gioia più grande. E poi ha spiegato: “Quanto tempo è durato l’amore forte? Fino al giorno dopo che è nata mia figlia. Siamo stati insieme due anni… è finita lo scorso dicembre, il mese prossimo è un anno.” Poi ha detto: “La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia…”.

La date non tornano

Non è la prima volta che Antonino racconta della sua storia con Belen, anche se evita di fare il nome. Ogni volta però è un po’ impreciso con le date, come molti spettatori fanno notare su social. Secondo Antonino, la piccola arriva dopo 5 mesi di relazione. La bimba è nata a luglio 2021 ( nella notte tra l’11 e il 12 luglio) quindi tornando indietro di 9 mesi, è stata concepita nel mese di ottobre del 2020, circa tre mesi dopo che Antonino e Belen si conoscevano. Ricordiamo infatti che Belen, a giugno del 2020 era stata fotografata a Capri, mentre baciava il famoso Gianmaria Antinolfi. A maggio del 2020 finisce la sua storia con Stefano de Martino. E’ fine luglio, teoricamente, quando incontra Antonino.

Se quindi come dice lui si sono lasciati a dicembre 2021, sono stati insieme un anno e mezzo, un anno e 4 mesi circa, per essere precisi. Tra l’altro, se dovessimo prendere alla lettera le sue parole, visto che dice che l’amore è finito dopo la nascita della figlia, il tempo di durata di questa storia d’amore, sarebbe ancora più breve! Del resto, questa storia, pare sia finita perchè Belen era ancora legata a Stefano de Martino, non a caso, come si era visto dalle storie sui social, la Rodriguez aveva partorito indossando l’anello all’anulare sinistro, un anello che la legava al suo ex…