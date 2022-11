Antonino Spinalbese si fa scappare una data che getta ombra su Belen e Stefano

Le parole di Antonino Spinalbese nascondono una verità che non può raccontare su Belen Rodriguez? Le ultime news

Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 7 in quanto ex di Belen Rodriguez. E questo è inutile negarlo. In questi primi 50 giorni, il vippone, è stato molto attento a non lasciarsi scappare dettagli compromettenti sul suo rapporto con Belen, anche perchè a quanto pare, c’è di mezzo anche una diffida. Antonino non la nomina quasi mai, parla anche poco di Luna Marì ed evita il discorso Rodriguez in generale. Nelle ultime ore però, il vippone si è lasciato scappare una data che ha fatto drizzare le orecchie a tutti i fan del GF VIP ma anche a chi segue con passione le vicende del gossip e quindi tutto quello che riguarda le coppie vip. Antonino Spinalbese ha spiegato che la storia d’amore tra lui e Belen è finita intorno al mese di dicembre 2021. Poi non ha voluto aggiungere altro, parlando con i concorrenti in casa con lui ma pare che all’orecchio di qualcuno abbia detto di esser stato lui a lasciare Belen e non il contrario ( cosa che tra l’altro aveva già fatto capire nei primi giorni di avventura al Grande Fratello VIP).

Stefano e Belen si vedevano quando lei era ancora fidanzata con Antonino?

Non è stato molto diretto nel raccontare questo passaggio ma secondo molti spettatori del GF VIP, i conti non tornerebbero. Belen e Stefano de Martino hanno infatti ufficializzato la loro relazione, il ritorno di fiamma, nel 2022 e questo coinciderebbe con le parole di Antonino che colloca la fine della sua storia con Belen nel mese di dicembre. I primi articoli sul ritorno di fiamma di Belen e Stefano sono arrivati nel mese di gennaio e le prime foto della coppia di nuovo insieme, a febbraio. Non ci sarebbe nulla di scandaloso quindi . Alcuni spettatori però hanno ipotizzato che Belen e Stefano, abbiano iniziato a frequentarsi ancora prima della fine della storia tra Spinalbese e la show girl, e che per questo Antonino, non sempre si sbilancia nel racconto. Per molti sarebbe infatti questo il motivo della fine della storia tra Spinalbese e Belen, il riavvicinamento di lei al suo ex.

Il primo riavvicinamento tra Belen e Stefano

Alfonso Signorini deciderà di parlare di questo oppure no? Solo Antonino, potrebbe fare chiarezza su questa vicenda.