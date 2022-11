Diletta Leotta e Loris Karius per la loro prima vacanza hanno scelto Miami

Questa storia d'amore è diversa dalle altre, sembra che per Diletta Leotta e Loris Karius la vacanza sia speciale

Diletta Leotta e Loris Karius sono in vacanza a Miami e per la prima volta dopo tanto tempo la giornalista sportiva ha voglia di condividere la sua felicità. Ha ancora un po’ di storie d’amore da chiarire ma ormai è acqua passata, adesso accanto a lei c’è Loris Karius. La coppia è volata in vacanza al caldo, alla ricerca del sole, del relax, dell’assenza di paparazzi. Vengono beccati anche lì ma ormai Loris e Diletta lasciano indizi ovunque, hanno voglia di dire che la loro storia è vera e importante. Condividono le loro giornate sul rispettivi profili social, tra i commenti non mancano le battutine dei follower, in tanti invidiano il portiere. E’ stata la rivista Chi a svelare per prima con la foto di un bacio in pubblico che tra Diletta Leotta e Loris Karius stava nascendo qualcosa di importante.

Diletta Leotta in vacanza col nuovo fidanzato

Una piccola vacanza a Miami, pochi giorni per allontanarsi da tutti. In costume è difficile non notarli, insieme fanno sognare i fan. Diletta sorride felice, mostra il bikini e scrive “Holiday”. Anche Karius svela che si trova a Miami e pubblica un video in bianco e nero, molto probabilmente realizzato dalla sua compagna. Prima di Chi era stato il settimanale Gente a ipotizzare che la Leotta avesse una persona importante da presentare in famiglia, questo poco dopo gli scatti con Giacomo Cavalli al matrimonio del fratello.

Questa volta tutto appare diverso, sembra che la conduttrice non abbia voluto attendere, certa che con il portiere classe 1993 tutto possa andare come desidera. Una storia che è solo all’inizio ma va avanti sempre più a gonfie vele, ne sono testimoni di continuo i paparazzi che li beccano ovunque, dalla cena al ristorante allo shopping di lusso, le passeggiate mano nella mano e adesso la vacanza, la prima.