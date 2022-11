Chiara Nasti è mamma, Mattia Zaccagni svela il nome del figlio

E' nato il figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Il calciatore svela il nome scelto per il bebè

Chiara Nasti ha partorito, è nato il primo figlio dell’influencer napoletana. Primo figlio anche per Mattia Zaccagni ed è il papà ad annunciare il nome scelto per il bambino. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di pubblicare subito le foto del loro bambino, subito dopo la nascita. Entrambi al settimo cielo ma in questo momento è il centrocampista della Lazio che si lascia andare alle dediche più dolci per la sua compagna e per il loro piccolino. Prima del parto la foto di Chiara Nasti durante il monitoraggio in ospedale e poi le foto che emozionano la coppia, le primo del loro piccolino.

Come si chiama il figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni?

“Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto” è il post scritto dal calciatore per dare il benvenuto al suo bambino. Thiago, questo il nome scelto dalla coppia.

“A volte diamo per scontato i doni che ci da la vita! Non ho mai provato una emozione così grande, quando ti ho visto uscire piccolino mio mi hai fatto esplodere il cuore di gioia! Grazie amore mio” ha aggiunto poco fa Zaccagni pubblicando la prima foto del bebè che dorme beato nella sua prima culletta. “Mai provata emozione più grande” risponde l’influencer che ha già ripreso il cellulare tra le mani.

“Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amo da morire” è il post della Nasti. Anche lei pubblica le foto di suo figlio appena nato. Thiago è tra le braccia del suo papà che non smette di guardarlo. Emozioni fortissime per loro che sono genitori per la prima volta. Sono le emozioni che tutte le mamme e i papà conoscono bene.

Immancabili gli auguri della società in cui gioca Mattia Zaccagni: “Questa mattina è nato Thiago, primogenito del nostro Mattia Zaccagni. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Zaccagni e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Mattia e a mamma Chiara”.