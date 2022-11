Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi scrive una lettera mentre attende gli esami del figlio

La moglie di Kledi Kadiu ha dovuto trovare tanta forza per affrontare la malattia del figlio. In una lettera a se stessa tutto il suo orgoglio di madre

Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari non hanno mai nascosto i problemi di salute del figlio, la malattia del loro piccolo Gabriel, il dolore e lo sconforto dopo la diagnosi. Sono riusciti a reagire ma è Charlotte che è diventata una madre forte e capace di superare tutto, oggi orgogliosa di se stessa. Mentre attendeva in ospedale gli esami del figlio ha scritto una lettera. Una frase e poi un’altra, ha ripercorso i lunghi mesi tra paura e speranza fino ad accettare la dura verità e reagire per dare il meglio alla sua famiglia. “Non pensavi di meritartelo, di essere pronta, di poterlo gestire. Se solo potessi vederti ora… ti stupiresti della madre straordinaria che sei” inizia così la lettera che non pensava avrebbe pubblicato ma poi ha capito che era giusto farlo. A Un mese dalla nascita di Gabriel la moglie di Kledi mostrò il suo volto stravolto dalle lacrime e dal dolore. E’ stato un bene parlarne, per lei, per la sua famiglia, per aiutare le altre mamme.

Charlotte Lazzari e il suo piccolo Gabriel

“Hai gestito ogni diagnosi, ogni ricovero ospedaliero, ogni parola di troppo con tanta grazia. Hai vissuto l’inimmaginabile e in qualche modo hai trovato una ragione per essere grata, sempre. Il tuo mondo non stava crollando, era solo in ristrutturazione – Charlotte scrive a se stessa – È stata dura. Cavolo se lo è stato. Ma è stato anche bello. Hai ritrovato la gioia nelle più piccole cose.

Sono orgogliosa di te e di come hai gestito quest’ultimo anno. Stai facendo un ottimo lavoro e Gabriel lo sa. Ti voglio bene” è la conclusione più tenera che riserva a se stessa.

Spiega perché ha deciso di pubblicare la lettera: “Mi sono scritta questa lettera durante l’attesa degli esami di mio figlio ricordando quanta strada abbiamo fatto in un anno. Frasi brevi e scritte di getto che non volevo nemmeno condividere… ma poi ho pensato alle tante mamme che hanno bisogno di sentirselo dire. Stai facendo un ottimo lavoro mamma! E anche se a volte sembra travolgerti e sembra mancarti il respiro, stai spaccando nel gestire tutto questo. Sono orgogliosa di te e anche tu dovresti esserlo”.

E’ Kledi il primo a commentare la lettera di sua moglie: “Puchu mio bello sempre con te con voi TI AMO TANTO”.