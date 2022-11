Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la chiesa e chi sono i testimoni

I dettagli del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: testimoni, chiesa e romanticismo

Dove si sposeranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, chi sono i testimoni di nozze, come sarà il matrimonio? Sono tante le domande dei fan della coppia che non vedono l’ora di scoprire tutto e più di tutto di vedere l’abito da sposa di Cecilia Rodriguez. Sembra che Cecilia e Ignazio abbiano già scelto la chiesa dove dire il loro sì per sempre e le idee siano chiare su molte cose importanti. Fondamentali i testimoni ma fino a poco tempo fa Cecilia Rodriguez non avrebbe potuto fare la scelta che la rivista Di Più anticipa. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno nel 2023, non c’è ancora la data del matrimonio, per il resto sembra che il luogo sacro sia una chiesetta immersa nei boschi del Trentino. E’ il mondo di Ignazio ed è il mondo che lei ha imparato ad amare. E’ in montagna che Moser le ha chiesto di diventare sua moglie ed è lì che sembra torneranno per organizzare tutto.

Le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Non ci sono dubbi sul nome di Belen come testimone di nozze di sua sorella ma il settimanale di gossip pensa che accanto a lei sull’altare ci sarà anche Stefano De Martino. Saranno Belen e Stefano a testimoniare il loro amore? Ovvio che i nipotini, i piccoli Santiago e Luna Marì, saranno al centro dell’attenzione quel giorno perché a loro spetterà il ruolo di paggetto e damigella.

Tra gli invitati una serie di vip, personaggi famosi, una lista lunga, ovviamente con le famiglie al gran completo, sarà quindi un matrimonio a cui parteciperanno in molti, niente di intimo. Ovviamente si attende la conferma di quanto riportato da Di Più, i dettagli di uno dei matrimoni più attesi dal gossip.

“Sono tanto felice per voi. Evitate di farlo a luglio che si crepa” è stata l’unica raccomandazione di Belen sui social.