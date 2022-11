Tra Federica Nargi e Alessandro Matri tante discussioni: “Sui social è tutto finto”

Liti e discussioni, Federica Nargi e Alessandro Matri dicono la verità e non è quella che si vede sui social

Federica Nargi e Alessandro Matri stanno insieme da 13 anni, sono genitori delle bellissime Sofia E Beatrice, tanti progetti e una casa nuova ma al Corriere della Sera dicono la verità. Il loro lavoro è anche sui social e la Nargi e Matri ammettono che tutto ciò che vedono è finto. C’è molto altro, dietro i loro meravigliosi sorrisi ci cono liti e discussioni. Federica Nargi e Alessandro Matri sono in crisi? Anche loro come altre coppie vip stanno attraversando un periodo difficile? Niente del genere, amore e allegria continuano a regnare, sono affiatati, sono felici ma veri. Sui social appaiono le meravigliose famiglie del Mulino Bianco e Federica e Alessandro sono tra queste ma la realtà è ben diversa. Tutti hanno momenti difficili da superare, a tutti capitano le discussioni e per la showgirl e l’ex calciatore i litigi non mancano.

Nessuna crisi tra Alessandro Matri e Federica Nargi ma tante discussioni

“Chi non litiga col marito?” chiede Federica e poi precisa che tra lei e il papà delle sue figlie non c’è mai stata una vera crisi. Intende dire che non hanno mai pensato di lasciarsi, di separarsi ma che i conflitti non mancano. E’ soprattutto da quando sono nate le bimbe, da quando sono diventati genitori che Federica Nargi e Alessandro Matri si ritrovano a litigare.

“Essere genitori ti obbliga a prendere decisioni continue” ma anche decidere con quale famiglia passare il Natele o di fare ordine in casa sono motivi che portano alle discussioni. Entrambi dedicano molto tempo alle piccole, con loto inventano giochi e attività. “Le faccio spolverare, pulire. Dico: ‘facciamo un gioco, puliamo i giocattoli’ e ci cascano” svela l’ex velina di Striscia la notizia.

Il matrimonio non è ancora arrivato, arriverà ma pensano che già avere un figlio sia un “per sempre” importante. Si sposeranno per tutelare le figlie, è il pensiero di Alessandro. La Nargi poi conclude con un’immagine molto carine della loro famiglia: “Ci prendiamo molto in giro… come Sandra e Vianello… e ridiamo come matti”.