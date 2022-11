La dedica di Elisabetta Gregoraci a Giulio Fratini: “Abbracciami, ricordami”

Elisabetta Gregoraci fa una dedica speciale a Giulio Fratini, è lui il suo vero amore

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono innamorati davvero, nessun flirt passeggero ma una storia d’amore importante che ha sorpreso tutti. Questa volta Flavio Briatore si sarà arreso, lui che in estate ha commentato incredulo il gossip della sua ex moglie con Fratini adesso come tutti osserva Elisabetta Gregoraci felice accanto ad un altro uomo. Così pazza d’amore che non solo non si nasconde più ma tra le storie di Instagram fa una dedica al suo nuovo compagno. E’ la rivista Gente a pubblicare le nuovo foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini mentre passeggiano per le strade di Milano. Ormai non è più una sorpresa per nessuno, sono sempre più vicini e sorridono ai paparazzi mentre fanno shopping.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fatini: è vero amore

Il settimanale di gossip non ha dubbi, tra loro è vero amore ed è la prima volta che la Gregoraci appare così dopo l’addio a Flavio Briatore. Qualche anno fa ha avuto una storia importante con Francesco Bettuzzi ma non si è conclusa bene. Questa volta c’è solo luce per il loro amore e dopo i vari fine settimana insieme e tutte le foto scattate dai paparazzi arriva anche la dedica.

La Gregoraci si sbilancia, sveglie un brano di Tommaso Paradiso e canta: “Abbracciami, baciamoci, ricordami… Tanto comunque andrà sarà un successo… E se finisse pure il mondo adesso La nostra vita resterà lo stesso…”. Una storia e una dedica che Giulio Fratini ha condiviso anche sul suo profilo Instagram ricambiando con gli stessi versi.

Un amore che è scoppiato davvero all’improvviso, almeno agli occhi degli altri, perché sono ancora ben visibili sul profilo Instagram di Fratini le foto con Roberta Morise. Questa estate tutto è cambiato, forse questa volta è davvero quella giusta per entrambi. Se la showgirl calabrese ha deciso di uscire allo scoperto con un nuovo compagno lui deve essere davvero speciale.