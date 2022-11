Noemi Bocchi a Dubai diventa Lady Totti scegliendo un abito di seta nero

Noemi Bocchi promossa da tutti per l'abito di seta nero indossato a Dubai per accompagnare Totti sul red carpet

Noemi Bocchi è stata promossa da tutti. Il suo primo red carpet accanto a Francesco Totti la trasforma in un attimo in Lady Totti. Sul tappeto blu dei Globe Soccer Awards 2022 Francesco Totti ha indossato lo smoking, Noemi Bocchi un abito dalla semplicità assoluta ma apparente. Nessun diamante, nessun richiamo evidente ma se Totti era l’ambassador della Lega Serie A la sua compagna ha giocato con la sensualità, con un abito per niente facile da indossare, soprattutto se i riflettori sono tutti pronti a notare qualunque emozione, difetto, incertezza. Non c’è stato nulla del genere, Totti e Noemi Bocchi hanno sorpreso con il loro debutto a Dubai e hanno continuato a farlo mostrandosi una coppia perfettamente all’altezza della situazione. Nessun colore in grado di raccontare la gioia di quel momento, quella di essere davanti a tutti Lady Totti.

Noemi Bocchi e l’abito nero dalla profonda scollatura

Un abito di seta nero, la profonda scollatura, i laccetti sottili, lo spacco laterale, i capelli morbidi sulla spalla, pochissimi invisibili gioielli e mano nella mano, poi stretta al braccio del calciatore Noemi Bocchi ha richiamato l’attenzione di tutti.

Emozionata ma del tutto a suo agio, quasi quanto Francesco Totti che fiero ha scelto l’occasione perfetta per mostrarsi con la sua nuova compagna. Nemmeno una parola sulla vita privata, nessuno ha osato fare domande. Intanto, Ilary Blasi è a New York, così lontana dalla nuova coppia, felice anche lei della sua nuova vita che però nasconde un rancore che non sembra sparire.

Se non fosse finita con il padre dei suoi figli chissà se avrebbe accompagnato Francesco alla premiazione, come ha fatto Noemi, chissà quale abito avrebbe scelto. Di certo avremmo visto sui social le foto del loro amore, quelle che Totti e la Bocchi ancora non mostrano.

Sui social in tanti hanno taggato Francesco Totti mostrando le immagini del red carpet con Noemi ma lui non condivide nulla, per il momento.