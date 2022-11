La presunta amante di Al Bano parla di tre anni di relazione: lo scontro in tv

Un brutto scontro in tv tra Al Bano e la donna che dice di essere stata la sua amante per tre anni

Al Bano ha avuto un’amante? Per tre anni il cantante ha avuto una relazione con l’avvocatessa spagnola Patricia Donoso? Un momento amaro per il cantante di Cellino San Marco, a causa di una donna ma questa volta non si tratta di Romina Power né di Loredana Lecciso. E’ un gossip che nessuno si aspettava, nemmeno Al Bano, di questa presunta relazione si vocifera da un po’ di tempo e lui ha voluto parlare in tv con la Donoso, la donna che dice di essere stata con lui per tre lunghi anni. Tutto è andato in onda nel programma Salvame Deluxe su TeleCinco: Al Bano presente in studio, Patricia Donoso al telefono. A fare da moderatore il conduttore Jorge Vazques ma l’armistizio non è stato firmato, sembra sia solo l’inizio della guerra tra i due protagonisti e uno è molto noto.

Al Bano promette di denunciare la presunta amante

E’ lei a pizzicarlo subito dicendo che ha appena cantato in playback. Carrisi risponde senza attendere: “Questa donna ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai”. Poi arriva il momento più atteso con la Donoso che non ha paura di dire la sua verità: “Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco – raccontando – Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica”. L’avvocatessa ha aggiunto di avere cercato la querela promessa da Al Bano ma non l’ha trovata, lui non l’ha mai denunciata e lei non capisce il perché visto che le dice che mente sulla loro relazione.

Lei ha ribadito di avere conosciuto il cantante allo stadio San Siro, era con sua figlia, a presentarli il manager di una squadra. “Io non ho detto niente di male. Se devi negarlo, negalo. (…) Non gli conviene” è la conclusione della presunta amante. Anche Al Bano ribadisce che le regalerà una denuncia e chiude: “Hai detto solo una bugia. Se una bugia è una cosa molto buona, evviva le bugie!“. Finisce così o ci sarà un seguito?