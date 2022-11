Totti e Noemi Bocchi dopo il regalo da 300mila euro organizzano il Natale

E' Noemi Bocchi a pubblicare le foto con Francesco Totti mostrando tutto

Dalla separazione dolorosa tra Ilary Blasi e Francesco Totti alla nuova favola d’amore con Noemi Bocchi non sono passati molti mesi ma la nuova coppia sta organizzando un fantastico Natale. Dopo il red carpet a Dubai Totti e Noemi Bocchi non sono tornati subito a casa, si sono concessi una vera vacanza. E’ lei a mostrare i dettagli sul suo profilo social, una foto nel deserto dopo una sfida su quad che sembra abbiano vinto. Totti e Noemi fanno il segno della vittoria, la loro vittoria, quella che sperano di avere in ogni campo, ma tutto è ancora da decidere, almeno in tribunale. Intanto, il loro amore ha vinto, si mostrano alla luce del sole e alla luce il regalo di Totti alla sua compagna brilla moltissimo. Dicono che per il prezioso anello l’ex calciatore della Roma abbia spesso 300mila euro. Magari sule dune rosse del deserto Noemi avrà evitato di indossarlo ma sul red carpet dei Globe Soccer Awards era ben in vista.

Francesco Totti e Noemi Bocchi le vacanze di Natale

I progetti della nuova coppia sono tantissimi, hanno scelto la casa dove andare a vivere insieme, ovviamene a Roma, anche i mobili per il nuovo nido, più di tutto hanno costruito la loro famiglia allargata, in cui ci sono tutti tranne i rispettivi ex. Adesso dicono stiano programmando la prima vera vacanza di coppia, la luna di miele che arriverà a Natale. I soliti bene informati però non sanno se Noemi Bocchi e Francesco Totti partiranno con i loro figli o se rispettando i giorni in cui l’ex calciatore non sarà con i sui ragazzi partiranno da soli.

Non si sa nulla sulla meta scelta ma di certo in ogni caso le loro saranno feste di Natale speciali. Altri regali, altre foto, un’altra famiglia ma anche gli accordi con Ilary Blasi, quelli più tristi che riguardano i loro tre figli.