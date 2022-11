Marco Bellavia fa gli auguri a Pamela Prati ma in realtà non sono insieme. Storia surreale

Marco Bellavia festeggia a distanza il compleanno di Pamela Prati "fingendo" di essere con lei?

Che cosa sta succedendo tra Pamela Prati e Marco Bellavia? L’ex conduttore sta corteggiando la bella sarda ma a conti fatti, complice anche il covid, i due non si sono frequentati moltissimo. Ed è per questo che ci si aspettava, magari una festa speciale per il compleanno di Pamela Prati e invece ieri sera la show girl, era al compleanno, con i suoi due migliori amici e una amica. Ma di Marco Bellavia, nessuna traccia. Chissà forse lo vedremo oggi, insieme alla show girl che ha aspettato la mezzanotte in un ristorante per spegnere le candeline. La cosa però che ha stupito i fan della coppia è stata un’altra ( che poi a dirla tutta, questa coppia coppia non è). Marco Bellavia infatti ha postato sui social una foto di Pamela Prati che sembrava esser stata scattata da lui al ristorante. Ma in realtà Pamela era con i suoi amici e Marco Bellavia non c’era. La Prati infatti sulla sua pagina instagram ha postato le storie con le immagini della serata e con le foto fatte con le uniche persone presenti. E allora, perchè Marco Bellavia, ha preso quella foto, facendo quasi capire di essere presente alla festa per il compleanno di Pamela Prati? Sono in molti a fare il tifo per questa coppia, ma tanti altri credono che ci sia solo fuffa dietro a questa vicenda, e l’ennesimo scatto a distanza, dimostrerebbe che i due stanno solo facendo “hype” senza che ci sia nulla dietro. Poi c’è chi crede che a Marco piaccia davvero Pamela e c’è chi pensa che la Prati, stia facendo di tutto per evitarlo.

Ma chissà, magari i due ci stupiranno oggi partendo per il famoso week end che il vippone le aveva proposto prima che la Prati lasciasse la casa del Grande Fratello VIP…

Il post di Marco Bellavia sui social: surreale

Il post sembrerebbe mostrarci uno scatto di Pamela, una foto che Marco pubblica come se fosse stato lui a scattarla…E’ scelta delle parole, come quell’ “insieme” che desta parecchie perplessità…

#belprati Sorriso splendido per un compleanno indimenticabile. ❤️❤️❤️💫💫💫 Buon compleanno Pamy … Insieme… With love… pic.twitter.com/6Q7iFzAM3p November 26, 2022

E voi che ne pensate di questa storia?