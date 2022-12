Antonella organizza una sorpresa che lascia Edoardo senza parole: un mese d’amore

Antonella ed Edoardo festeggiano insieme il primo mese nella casa del Grande Fratello VIP 7

“Io di solito sono più brava con le parole che con i fatti, lo sai che sono logorroica ma questa volta non parlo e ho deciso di fare questo per te” ha detto Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria. Per il bel romano, la Fiordelisi ha organizzato, con la complicità del Grande Fratello VIP, una romantica cena a bordo piscina. Ci sono i palloncini a forma di cuore, ci sono i fiori, c’è una cenetta tutta in solitaria per la coppia che si ritaglia quindi uno spazio di intimità in una serata di festa. Un mese d’amore: ieri infatti Antonella ed Edoardo hanno festeggiato il loro primo mesiversario e Antonella ha organizzato una romantica cena per il suo fidanzato. Edoardo non se l’aspettava ma ha gradito tantissimo il regalo che la ragazza ha pensato e organizzato.

La giornata non era stata delle più semplici per i #donnalisi. Infatti Edoardo e Antonella avevano ancora una volta litigato a causa di Antonino Spinalbese . L’influencer infatti lo difende sempre ma Edoardo inizia a non apprezzare alcune cose che Antonino fa e anche l’atteggiamento che ha nei suoi confronti e gradirebbe magari che la sua fidanzata se ne rendesse conto. Durante la cena però, solo baci e coccole per i due, che hanno dimenticato le discussioni godendosi questa serata.

Il dolce regalo di Antonella a Edoardo

“Che te devo di, me sto a sentì male” ha detto Edoardo ad Antonella. A rendere tutto perfetto poi anche la cena super che Luca Salatino ha deciso di regalare alla coppia per questa serata, con la speranza che potessero davvero passare dei momenti magici per celebrare questo primo mesiversario. Non solo, Luca ha anche fatto un augurio alla coppia. “Posso dirvi che spesso nella vita ci facciamo troppe paranoie, per cui posso solo dirvi di godervi quello che vi state prendendo adesso e di non pensarci troppo” queste le parole di Salatino che hanno commosso anche i suoi due giovani amici.