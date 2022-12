Stefano De Martino: è forte il legame con Emma Marrone

Oggi Stefano De Martino può raccontare il legame che lo unisce da sempre ad Emma Marrone

Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno fatto sognare ben prima dell’arrivo di Belen e il conduttore conferma tutto parlando anche del loro attuale legame. Sono stati insieme quattro anni e Stefano De Martino ha più volte fatto piangere Emma, soprattutto quando è finita, proprio con l’arrivo di Belen. Oggi sono amici ma lo sono davvero, il conduttore lo racconta spiegando che si sentono spesso. Ormai sono adulti, quando si sono conosciuti erano da poco diventati maggiorenni, sono cresciuti insieme. Sono passati dieci anni e a La conferenza stampa è Stefano De Martino oggi a parlare dell’affetto che lo lega alla cantante.

Stefano De Martino ricorda l’amore vissuto con Emma Marrone

Un legame che ha superato molti momenti difficili ma che alla fine non si è mai spezzato, un affetto che non si è mai affievolito. “Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello – racconta Stefano – Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per entrambi l’inizio di una nuova vita molto diversa”.



Oggi Stefano De Martino può dirlo: “Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”. In passato, quando l’arrivo di Belen ha stravolto le vite di entrambi e ha messo fine alla loro storia d’amore per Emma non è stato semplice. Più volte ha confessato di essere rimasta in silenzio, di avere avuto paura che tutto quello che stava accadendo potesse mettere fine alla sua musica e a tutti i sacrifici fatti. E’ invece andata bene per tutti, ognuno ha trovato la strada giusta nel lavoro. In amore invece il gossip ha negli anni raccontato ogni cosa.