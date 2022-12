Gigi D’Alessio parla di Anna Tatangelo, è la prima volta dopo l’addio

Gigi D'Alessio commenta come va il rapporto con Anna Tatangelo. E' la prima volta che parla di lei dopo la separazione

Gigi D’Alessio rompe il silenzio e per la prima volta parla di Anna Tatangelo. Dopo la separazione non aveva più detto nulla sulla cantante e si vociferava che avesse vietato a chiunque di fare domande durante l’intervista o addirittura di nominarla durante il suo famoso concerto a Napoli. Al Corriere della sera questa volta Gigi D’Alessio spezza il tabù e risponde alla domanda sul rapporto che oggi ha con la madre di suo figlio Andrea, con Anna Tatangelo. Una risposta breve, il cantautore napoletano non ha molto da dire o forse non vuole dire molto. Parla di un’amarezza che non c’è ma ci sono tre parole nelle sue brevi frasi che rimbombano.

Gigi D’Alessio e il legame con Anna Tatangelo

Oggi in che rapporti sono Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? “Eh… va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono – e aggiunge – oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”. “Oggi sono felice” queste le parole di Gigi che lasciano pensare che prima non lo fosse con Anna. Con lei ha avuto una storia lunghissima, ben 15 anni. Era la Tatangelo però a sognare il matrimonio e un secondo figlio, desideri mai realizzati.

Oggi Gigi d’Alessio è felice con Denise Esposito che gli ha dato il quinto figlio, il piccolo Francesco nato lo scorso gennaio. Si mormora che con lei potrebbe arrivare a breve il matrimonio ed è molto probabile che sarà davvero così.

Anna Tatangelo sembra che al momento sia single, che la storia d’amore con Livio Cori sia del tutto archiviata. Per la cantante di Sora la separazione da Gigi non è stata semplice, soprattutto quando ha saputo dal gossip che Denise aspettava un figlio. Le storie finiscono e ogni storia d’amore è speciale, diversa dalle altre.