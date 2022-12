Massimiliano Gallo si è sposato, sorprende tutti con la foto del matrimonio

Massimiliano Gallo si è sposato, non lo sapeva nessuno. Mostra la foto del matrimonio e chi c'era

Massimiliano Gallo ha sposato la sua compagna, Shalana Santana. Un matrimonio che ha colto tutti di sorpresa perché davvero nessuno era conoscenza di queste nozze. E’ Massimiliano Gallo ad annunciarlo sui social pubblicando la foto dopo il sì. Bellissimi con gli abiti della cerimonia, Gallo elegantissimo, la sua splendida moglie con un look molto raffinato, un tailleur pantaloni delizioso. Era loro desiderio vivere questo momento da soli, in modo del tutto privato. Si sono sposati infatti avendo accanto solo i figli. “Volevamo scomparire per un attimo” inizia così il post dell’attore napoletano ed è un modo meraviglioso, lo stesso con cui guarda sua moglie negli occhi in quell’unica foto scelta per il suo pubblico.

Massimiliano Gallo dopo il matrimonio: “Adesso, abboffateci di auguri”

Per Massimiliano Gallo un successo dopo l’altro, dalla tv al teatro ma il suo successo più grande nella vita è l’amore che lo lega alla famiglia, a Shalana Santana. Nella sua ultima intervista a Domenica In immensa l’emozione nell’ascoltare le parole della sua compagna. Desideravano sposarsi e l’hanno fatto in gran segreto.

“Volevamo scomparire per un attimo…Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata, e lo abbiamo fatto solo con i nostri figli” sa che in molti lo rimprovereranno di non averlo annunciato prima, sa che i fan avrebbero voluto saperlo, conoscere i dettagli, vivere con lui queste emozioni ben prima ma la sua giustificazione è disarmante, parla d’amore, di sentimenti reali, la voglia di guardarsi negli occhi senza altri occhi. E’ il loro modo di confermare che l’amore che li lega è immenso. Lo scatto scelto dopo le nozze è così emozionante. Tantissimi e immediati gli auguri di colleghi e amici ma soprattutto del pubblico, dei follower. “Adesso, abboffateci di auguri” conclude Massimiliano e c’è chi risponde col l’augurio più grande da napoletano a napoletano: “Adesso abboffatevi d’amore”.