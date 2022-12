Francesca Cipriani e Alessandro si sono sposati! Quanti vip al matrimonio

Quanti vip al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro ma anche tanti grandi assenti

Finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore. Finalmente Francesca Cipriani e il suo Alessandro sono marito e moglie. E un anno di distanza dalla proposta di matrimonio nella casa del Grande Fratello VIP, Francesca e Alessandro sono marito e moglie. I due si sono sposati ieri, 3 dicembre 2022, a Roma, in una bellissima chiesa sull’Isola Tiberina. Tra fiori bianchi e lacrime, ma anche tante risate, quelle che per Francesca e il suo Alessandro sono fondamentali nel rapporto che li lega ormai da tempo! Tantissimi i vip presenti al matrimonio di Francesca Cipriani, molti amici conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello VIP ma non solo.

Tutti gli invitati vip al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro

Le foto di questo matrimonio non sono tantissime, immaginiamo che ci sarà una esclusiva per qualche noto giornale. Ma gli invitati, ci hanno mostrato qualche assaggio delle nozze.

Il matrimonio è stato celebrato nella splendida Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma. All’evento c’erano tutti gli amici di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, tra cui anche alcuni gieffini . Tra gli altri è stato avvistato Giucas Casella, che pare fosse il testimone di Francesca, grande amico della Cipriani da tempo. E poi ancora, non è mancata Carmen Russo. Direttamente dalla casa del Grande Fratello VIp hanno partecipato al matrimonio anche Alex Belli, Delia Duran e Manila Nazzaro (accompagnata dal fidanzato Lorenzo Amoruso). E poi ovviamente anche le sorelle Selassiè, con la vincitrice del GF VIP Jessica. Tra gli invitati però c’è stata anche una vera sorpresa, come ha ben documentato anche Manila Nazzaro con le sue storie sui social, in chiesa infatti c’era anche Myss Keta! E poi ancora anche Sophie Codegoni ma senza Alessandro Basciano. Tra gli invitati avvistati anche Aldo Montano e Samy. Grande assente però Katia Ricciarelli che aveva promesso a Francesca Cipriani di cantarle l’Ave Maria, non sarebbe stata avvistata in chiesa. Nessuna traccia neppure di Soleil Sorge o di Manuel Bortuzzo…