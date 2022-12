Eros e Michelle Hunziker scrivono tutto il loro amore per il compleanno di Aurora

Oggi è il compleanno di Aurora Ramazzotti, tenerissimi gli auguri di Eros e Michelle Hunziker

Sono sempre stati speciali gli auguri di buon compleanno di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti per la loro Aurora ma quest’anno lo sono ancora di più. E’ ancora una volta sui social che Eros e Michelle scrivono del loro amore per la primogenita. Tra i due è da sempre Michelle Hunziker che si lascia andare a post lunghi, Eros Ramazzotti cerca poche parole piene di emozioni. Oggi Aurora Ramazzotti compie 26 anni, è incinta, ha già un pancione che è impossibile nascondere. Da anni la sua mamma pensava a come sarebbe stato questo periodo, da anni la Hunziker sognava di diventare nonna presto perché lei è stata una mamma giovanissima. Sceglie per sua figlia una foto del passato, Aury piccolissima tra le braccia della sua mamma.

E’ il compleanno di Aurora Ramazzotti

“Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…” scrive Michelle Hunziker, per lei è impossibile non pensare al bebè, che sta per nascere. “Sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!! – aggiunge Michelle – Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente. Mamma”. E’ un maschietto, così tanto atteso dalla Hunziker dopo tre figlie, che non le sembra vero. Realizza il desiderio di avere un nipote e anche un maschietto.

Eros sceglie una foto che le ha inviato sua figlia col pancione ben in evidenza. E’ meravigliosa Aurora. “26 anni d’amore. Auguri cucciola mia”. Aury si scioglie per entrambi da sempre fiera di avere due genitori che la amano così tanto. Per lei però non è un giorno fantastico, non sa se riuscirà a festeggiare, non è in gran forma già da qualche giorno ma accanto ha sempre Goffredo Cerza che la coccola senza sosta.