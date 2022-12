Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano: ecco la loro casa, un super attico

Totti e Noemi Bocchi stanno traslocando, arrivano le foto della nuova casa, della nuova vita

Sarà un Natale speciale per Francesco Totti e Noemi Bocchi, la rivista Chi pubblica le foto del trasloco. Totti e Noemi fanno sul serio, procedono a grandi passi verso la nuova vita nella nuova casa. Un super attico a Roma, la coppia si prepara alla convivenza. I paparazzi hanno beccato il giorno giusto ma è molto probabile che ci vorranno più giorni per terminare il trasloco, per rendere la loro nuova casa perfetta. In un palazzo lussuoso della capitale Noemi e Totti non passano inosservati anche se lei cerca in tutti i modi di coprirsi, questa volta davvero infastidita dalla presenza dei fotografi. Un attico a poca distanza della vecchia casa della Bocchi ed è lei che è impegnata nel controllare che tutto proceda nel modo giusto.

Noemi Bocchi impegnata col trascorso, pronto a convivere con Francesco Totti

Noemi arriva di corsa, si copre il volto il più possibile, come sempre comoda nel suo abbigliamento ma questa volta ancora di più, ha bisogno di muoversi libera. Controlla le consegne dei vari mobili, si accerta che tutto vada per il meglio. Si affaccia al balcone, segue tutto e con lei c’è anche il padre, anche lui si dà da fare.

Tutto procede a gonfie vele, sembra che l’ex capitano della Roma abbia voglia di chiudere il prima possibile con Ilary Blasi, di ottenere la separazione al più presto, anche se gli costerà caro. Tutto procede a tempo di record tanto che sembra che Francesco Totti e Noemi Bocchi possano avere già iniziato la convivenza. Questo perché la sera dopo il trasloco le luci nell’attico sono accese, segno che la coppia è lì e che il Natale per loro sarà davvero meraviglioso.

Chi l’avrebbe mai detto lo scorso Natale che sarebbe andata a finire così? Il gossip non aveva torto quando parlava di crisi per Ilary e Totti ma nessuno voleva crederci. Chissà quando Noemi Bocchi è arrivata nella vita dell’ex calciatore? Intanto, l’amore sembra avere vinto mentre un altro è volato via per sempre.