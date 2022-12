Ema Stokholma: cosa ha fatto di notte Angelo Madonia per lei

Ema Stokholma svela a tutti cosa ha fatto questa notte per lei Angelo Madonia

Ema Stokholma non credeva ai suoi occhi ma quando ha visto Angelo Madonia uscire di casa a mezzanotte per lei ha capito ancora di più che il ballerino è davvero innamorato. Ema Stokholma si sta lasciando andare un po’ alla volta o forse l’ha già fatto del tutto perché ad Angelo ha già dato le chiavi di casa, le ha già dato il suo cuore. Ha paura di soffrire, ha paura che tutto possa finire da un momento e all’altro, ha paura di far dipendere la sua felicità da un’altra persona ma si è innamorata, si sono innamorati in modo folle. Angelo Madonia in tv non si sbilancia, non regala baci e tenerezze ma è sempre pronto a difenderla. Nel privato per Ema sta facendo di tutto, le ha già presentato le sue figlie e con la più grande la complicità è già evidente. Entrambi Ema e Angelo hanno aperto il loro mondo all’altro ma c’è qualcosa che il ballerino ha fatto per la Stokholma questa notte.

Ema Stokholma senza parole per l’atteggiamento di Angelo Madonia

Sono confessioni notturne sui social ma niente di scandaloso, Ema aveva voglia di sushi, a mezzanotte Fa freddo e in quanti avrebbero avuto la reazione del ballerino? “Io volevo il sushi e Angelo è uscito a mezzanotte per trovarmelo“. Poi il commento: “Io così…” e non c’è altro da aggiungere, bastano i cuoricini agli occhi, basta questa confidenza fatta dalla splendida Ema.



Ballando con le Stelle le sta regalando una nuova vita, la consapevolezza del suo corpo, di lasciarsi andare, di farsi guidare. Per la coppia nella sala prove di Ballando non mancano le liti ma lui è capace di farla calmare ed è un altro punto a suo favore, un altro pregio che ha fatto innamorare anche lei. Di certo la loro è una delle più belle storie d’amore di Ballando.