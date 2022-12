Ilary Blasi presenta il fidanzato a Michelle Hunziker: una vacanza perfetta

Le foto confermano tutto: sulla neve con Ilary Blasi c'è anche il fidanzato. Presentazioni e vacanza, tutto perfetto

Una vacanza perfetta per Ilary Blasi che sulla neve sta trascorrendo momenti meravigliosi con il fidanzato, con la figlia Isabel e con l’amica Michelle Hunziker. E’ DAgospia a pubblicare le foto di Ilary Blasi che presenta Bastian a Michelle Hunziker. Sono tutti al tavolo, chiacchierano dopo una bella giornata trascorsa tra piste e sci e adesso non c’è più alcun dubbio: Ilary Blasi è innamorata, ha un nuovo amore ed è stata bravissima a vivere l’inizio della sua storia senza coinvolgere il gossip. Ilary Blasi si è lasciata beccare, era il momento giusto ma questa mini vacanza a St. Moritz e il precedente weekend con il suo nuovo compagno dicono che tra loro tutto è iniziato ben prima. Mentre le riviste di cronaca rosa mostrano il primo litigio in pubblico tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ecco Ilary Blasi felice con Bastian e con una delle sue migliori amiche, Michelle Hunziker.

Ilary Blasi sulla neve con la figlia e con il fidanzato

Anche lei ha coinvolto i figli nella sua nuova storia d’amore, quindi sarà di certo sicura dell’amore che sta provando per l’imprenditore che le ha rubato il cuore.

“Mini-vacanza perfetta per la nuova coppia più gossippata del momento, come racconta Dagospia. Nella rinomata località svizzera, Ilary e Bastian trascorrono il ponte dell’Immacolata in compagnia dell’amica Michelle Hunziker e con la piccola Isabel. Dopo il weekend a Zurigo sembra quindi che la coppia voglia diventare sempre più ufficiale…” racconta la rivista Oggi.

Tutto procede a gonfie vele, non c’è al momento nessuna dichiarazione ufficiale né il desiderio di mostrarsi su un red carpet ma per Ilary Blasi tutto il resto può attendere, non c’è niente di meglio di una vacanza lussuosa come la sua a St. Moritz con la sua bambina e con Bastian. Per le foto di coppia insomma bisogna attendere ancora un po’ di tempo.