Cosa ha regalato Maurizio Costanzo a Maria De Filippi per il compleanno?

E' Maurizio Costanzo a svelare il regalo fatto a Maria De Filippi per il suo compleanno

Maria De Filippi ha da poco festeggiato il suo compleanno, 61 anni, e per l’occasione non è mancato il regalo di Maurizio Costanzo. La coppia non ama parlare della propria vita privata ma sono legati da 30 anni e ogni tanto raccontano un po’ della loro storia, della loro quotidianità, questa volta è il conduttore e giornalista a svelare cosa ha regalato a sua moglie per il compleanno. Il 5 dicembre Maria De Filippi ha soffiato sulle 61 candeline, un’età importante e sarà per questo che Costanzo si è lasciato andare alle confidenze. Ai microfoni di Un giorno da pecora ha svelato che ovviamente hanno festeggiato insieme il compleanno della conduttrice.

Il regalo di Costanzo a Maria De Filippi

Un regalo romantico ma non originale, Maurizio Costanzo svela che ogni anno ormai da tempo è sempre lo stesso regalo e sembra che anche Maria lo faccia a lui, lo stesso. A questo punto siamo tutti curiosi di scoprire di cosa si tratta.

“Sì certo, abbiamo festeggiato il compleanno. Che regalo le ho fatto? Noi ci regaliamo sempre dei mazzi di fiori – spiega Costanzo – Stiamo insieme da 30 anni, che ci dobbiamo regalare? Conta il biglietto e soprattutto ricordarsene a una certa età – ma non manca il romanticismo – Le ho regalato le rose. Ovviamente rose rosse, per la precisione dodici. Si dice sempre ‘una dozzina di rose rosse scarlatte’”. Un regalo romantico perché immaginiamo che la parte più vera ed emozionante siano le frasi che il giornalista ha scritto per lei, per la donna che come nessuno gli resta vicino sempre.

Maria De Filippi professionalmente è cresciuta con il marito e adesso lui è tra i primi fan ma Maurizio Costanzo ammette che spesso segue anche Ballando con le Stelle nonostante alla stessa ora del sabato sera su Canale 5 ci sia sua moglie con Tu si que vales.