Ilary Blasi allo scoperto con Bastian perché delusa da Totti

Un'amica di Ilary Blasi svela perché è uscita allo scoperto con Bastian: colpa di Francesco Totti

E’ un’amica di Ilary Blasi a svelare perché la conduttrice ha deciso di uscire allo scoperto con Bastian, di mostrarsi con il nuovo compagno. Niente di ufficiale, Ilary Blasi non ha fatto nessun annuncio e non ha calcato alcun red carpet con Bastian ma è bastata la delusione che le ha fatto incassare Totti. L’ex coppia ha annunciato la separazione subito la fine de L’Isola dei famosi ma è evidente che per tutelare i figli ed evitare il più possibile il gossip avrebbero dovuto fare entrambi più attenzione con i nuovi rispettivi compagni. Ilary Blasi l’ha fatto, Francesco Totti evidentemente molto meno. L’ex calciatore una volta beccato dai paparazzi si è lasciato andare fino all’apparizione più importante, quella pubblica a Dubai con Noemi Bocchi. Sembra sia questo il motivo che ha fatto scattare in Ilary il desiderio di mostrare anche il suo nuovo legame. Sapeva che i paparazzi l’avrebbero seguita, sapeva che soprattutto a St. Moritz l’avrebbero vista tutti con Bastian.

Ad Ilary Blasi non è piaciuto come Totti ha gestito la nuova storia d’amore

E’ rimasta colpita dall’atteggiamento dell’ex marito, forse era sicura che avrebbe proseguito come in estate, con maggiore riservatezza. Alla fine invece anche lei ha deciso in tutta risposta di apparire con l’imprenditore tedesco che l’ha fatta innamorare.

Ed è anche di lui che l’amica di Ilary Blasi racconta: “Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. Ripete di aver passato con lui giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da lui che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto”.

Il desiderio della conduttrice adesso è quello di dedicare ogni momento possibile al nuovo compagno, prima però ci sono e ci saranno sempre i figli.