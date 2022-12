Al Bano svela il regalo di Natale per Loredana ma anche un’allergia importante

Al Bano svela il regalo di Natale di Loredana Lecciso ma anche un'allergia importante della sua compagna

Al Bano il Natale lo passerà con la sua famiglia, con Loredana Lecciso, con la famiglia della sua compagna. Non mancheranno i doni a Cellino San Marco e Al Bano svela quale sarà il regalo per lei. Cosa ci sarà sotto l’albero di Natale? Il cantante svela un’allergia che ha la Lecciso, l’allergia all’oro, una gran fortuna per lui che in questo modo evita tutti i gioielli, i diamanti, ogni cosa preziosa. Non potendole regalare niente del genere hanno già raggiunto un accordo, sarà come sempre un altro il regalo per la compagna, un bel vestito. Per Carrisi invece non potrebbe esserci regalo più bello: sua figlia Cristel. Impossibile distoglierlo dai suoi amori più grandi, Cristel è nata il 25 dicembre, ricorda l’ora esatta ma questo Natale non sarà come il precedente.

Al Bano festeggia il Natale con la famiglia di Loredana Lecciso

“Saremo anche con la sua famiglia, che stimo molto. I regali? Per fortuna, lei ha l’allergia all’oro, quindi risparmio di comprare costosissimi diamanti e pietre preziose” lo racconta alla rivista Ora Magazine. L’artista pugliese racconta anche cosa proporrà ai suoi ospiti: “La carne al sugo che serve poi per condire la pasta fatta in casa, e un piatto tipico pugliese, che a casa nostra cucinano benissimo, e che sono i ceci ‘in pignata’ con quel tocco di peperoncino che dà loro un sapore speciale”.

Felice di trascorrere il 25 dicembre con la famiglia di Loredana. Per lui sono grandi amici: “Li stimo molto, mi piace che sono persone intelligenti. Se poi aggiungi la cultura, che in quella casa non manca, il rapporto con loro diventa interessante. Io mi trovo benissimo e posso parlare con loro di qualsiasi tematica”.

L’anno scorso era in Croazia dalla figlia, il 25 dicembre è il suo giorno, è nata alle 13:30 del 1985; è lei il suo regalo più grande ad ogni Natale. “Nessun regalo può superare il dono della vita ma purtroppo quest’anno resta in Croazia, con la famiglia del marito. Noi abbiamo fatto un accordo, che un anno viene giù a Cellino, ed un anno resta a casa sua, così accontenta tutti. Invece, in estate per fortuna non manca mai di arrivare”.