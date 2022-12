Francesco Totti in vacanza con Cristian, ecco dove sono padre e figlio

Una gran sorpresa per tutti. Ecco dove sono Cristian e Francesco Totti, padre e figlio

Dopo aver pubblicato la foto dell’addio a Sinisa Mihajlovic Francesco Totti pubblica foto a colori, sono quelle con suo figlio Cristian. Padre e figlio, i Totti, sono in vacanza a Doha, ovviamente i giorni che stanno trascorrendo in Qatar uniscono il desiderio di Francesco e Cristian di stare insieme ma anche la passione che condividono da sempre, quella per il cacio. I Totti non potevano perdere la finale dei Mondiali di Calcio 2022 anche se l’Italia non ha partecipato. E’ sui social che Francesco Totti mostra tutta la gioia del momento, giornate condivise con il primogenito. Non solo calcio, non solo le immancabili canzoni che l’ex calciatore dedica a suo figlio ma anche esperienze come un quod da guidare sfrecciando nel deserto. Alla guida c’è il suo ragazzo e all’ex capitano della Roma non manca il sorriso.

Francesco e Cristian Totti, due cuori a Doha 2022

Non sono soli a Doha, con Francesco c’è anche la sua nuova compagna. Nonostante la bufera, i pettegolezzi che continuano a girare intorno alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, lui mette sempre al primo posto i figli, tutti e tre. A Chanel, Cristian e Isabel da tempo ha presentato Noemi Bocchi, da tempo sono una famiglia allargata ma non è inclusa Ilary Blasi. Forse è ancora troppo presto, forse non accadrà mai, intanto i loro figli appaiono sereni, apparentemente per loro non è cambiato nulla, l’amore che ricevono è lo stesso. “Dove è sempre il sole” e il brano che questa volta dedica a suo figlio.

Anche Ilary Blasi ha voltato pagina, con Bastian. Abbiamo visto le loro prime foto sulla neve a St. Moritz nel lungo ponte dell’Immacolata. L’unico scontento al momento sembra l’ex marito di Noemi Bocchi che per protezione nei confronti dei figli avrebbe voluto chela sua ex e Totti fossero più riservati e magari anche meno precipitosi nel vivere insieme.