L’attacco di Elisa d’Ospina ad Anna Pettinelli: “licenziata perchè sto con l’ex della mamma”

Sono molto forti le accuse di Elisa d'Ospina : ecco che cosa ha dichiarato tirando in mezzo Anna Pettinelli

IN questi giorni Anna Pettinelli è tornata a commentare la fine della sua storia con Stefano Andrea Macchi . La speaker radiofonica ha anche parlato della nuova vita del suo ex, che è felice al fianco di Elisa d’Ospina e aspetta un bambino dalla bella influencer curvy. Le parole di Anna Pettinelli, hanno turbato non poco la d’Ospina che in queste ore, ha replicato alla intervista dell’ex coach di Amici. Va detto che lo scontro a distanza, è nato anche a causa di una serie di errori nei titoli e nei virgolettati, di chi ha ripreso l’intervista della Pettinelli. Ma quello che l’ex protagonista di Detto Fatto ha raccontato, va oltre. Infatti la d’Ospina, ha lanciato pesanti accuse.

Le parole di Elisa d’Ospina su Anna Pettinelli

Se è vero che la Pettinelli non ha parlato della creatura che sta per arrivare in modo sbagliato, sembra essere altrettanto vero che la d’Ospina ha il dente avvelenato. E infatti ha dichiarato: “E’ indelicato vedersi licenziare perché sto con l’ex della mamma di una che fa parte del team di una radio, via Whatsapp, il 13 agosto alle ore 16 dopo che sarei dovuta rientrare a distanza di una settimana, e forse ancor di più parlare di una creatura non ancora nata frutto dell’amore di due persone che si sono incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni. Leggo cose allucinanti in giro. Nausea e stavolta non dovuta alla gravidanza. “

( qui nel nostro titolo potete capire che la Pettinelli avesse descritto il suo ex come indelicato, non la gravidanza o il bambino che deve nascere)

La d’Ospina ha commentato anche la frase della Pettinelli che ha definito quindi indelicato l’atteggiamento del suo ex, che poco dopo la separazione, è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata.

“Effettivamente dovevamo nasconderci come topi, non partecipare agli eventi, vivere blindati. Mi sembra logico. Gradiremo non essere più tirati in mezzo visto che la nostra famiglia non menziona e giudica le vite altrui . Ci basta parlare della nostra vita che è assai ricca” ha scritto la d’Ospina nelle sue storie sui social.