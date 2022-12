Raoul Bova e Chiara Giordano festeggiano la laurea del figlio scegliendo un noto ristorante

Gran festa per Raoul Bova e Chiara Giordano: la laurea del figlio Alessandro

Ieri per Raoul Bova e Chiara Giordano è stata una giornata davvero speciale, perché importante è il traguardo che ha raggiunto il figlio. Alessandro Leon si è laureato e la madre e il padre non potrebbero essere più orgogliosi. Grande festa in famiglia, grande festa per il neodottore e per l’occasione il locale scelto è quello di Filippo La Mantia. Pranzo con parenti e amici nel ristorante milanese dello chef, lui è legatissimo a Chiara Giordano e alla sua mamma, l’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace. La famiglia allargata si è riunita, sono lontani i tempi in cui tra Raoul Bova e Chiara Giordano c’erano le battaglie e le accuse, la sofferenza per un matrimonio finito dopo due figli e tanti anni insieme. Raoul Bova ha ricostruito la sua vita con Rocio Munoz Morales e due meravigliose bambine, oggi i figli dell’attore sono legatissimi e il dolore è solo un ricordo.

La laurea di Alessandro Leon Bova, il figlio Raoul Biova e Chiara Giordano

“Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te” ha scritto l’attore dedicando un post a suo figlio, rivelando a tutti il suo orgoglio di padre. Il 22enne posa con il papà con la classica corona d’alloro, felice. Chiara Giordano non ha dubbi, questo è il regalo di Natale più bello, pubblica anche lei uno scatto con il figlio. Una giornata speciale per tutta la famiglia, un traguardo condiviso da tutti e con tutta la serenità che in altri tempi sarebbe mancata.

I due ex non hanno più problemi a parlare del loro passato e di come sono riusciti a trovare un equilibrio per amore dei figli. Per Raoul Bova non c’è niente di più bello che vedere i suoi figli grandi con le sorelline ma a Francesco e Alessandro ha lasciato tutto il tempo necessario affinché accadesse.