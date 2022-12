Belen festeggia con Stefano e i fratelli la sua Argentina: lacrime e gioia

Belèn Rodriguez piange e ride, a casa ci sono tutti per i Mondiali, per la vittoria dell'Argentina: Stefano, i figli, i fratelli

E’ una gioia immensa per Belen la vittoria dell’Argentina. I Mondiali di calcio 2022 li ha seguiti con tutta la famiglia, con Stefano De Martino. I Rodriguez si sono riunti, ieri sera mancavano i genitori di Belen che già da qualche giorno sono in Argentina, è lì che hanno seguito la partita ed è lì che stanno festeggiando, felici almeno quanto i loro tre figli che hanno mostrato le lacrime di gioia sui social. “Questa Coppa del Mondo è un sogno!” ha esclamato la showgirl argentina contattata dal Corriere della Sera. E’ una rivincita per la sua Terra, è stata una partita spettacolare, è il meritato Premio al grande Messi ma c’è anche altro. Belen è sicura che Maradona abbia seguito tutto ieri sera, abbia vissuto la vittoria con la sua Argentina, lei ha condiviso tutto con le persone che ama di più al mondo.

Belen e Stefano felici e in lacrime per la vittoria dell’Argentina

Tutti ieri sera abbiamo tifato Argentina ma la famiglia Rodriguez aveva dei motivi in più per farlo. Una gioia immensa che Belen ha voluto condividere sui social mostrando momenti speciali, per lei quotidiani, della sua vita con Stefano De Martino. Nei video si vede tutta l’ansia mentre i giocatori tirano i rigori. Stefano è sul divano, Ignazio passeggia nervoso e si avvicina di continuo al cognato. Cecilia tiene tra le braccia la piccola Luna. Santiago osserva tutto imitando il papà. La fidanzata di Jeremias coccola il suo cucciolo, poi l’esplosione di gioia. Belen salta sul divano poi salta in braccio a Stefano che la stringe fortissimo. La Rodriguez scoppia a piangere, è un’emozione fortissima ed è tutto più bello perché condiviso con la sua famiglia.

“Ho guardato la partita trattenendo il fiato tutto il tempo insieme alla mia famiglia, con mio marito Stefano, con mia sorella e mio fratello. Sono felicissima per Messi, un campione d’eccezione. Quando si vince un Mondiale è un’unione per una terra”. Spera che questo porti bene al suo Paese perché lei ha già tutto ma vorrebbe che la sua terra possa continuare a vincere.