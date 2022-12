Bianca Atzei è in ospedale, purtroppo problemi di salute prima del parto

E' Stefano Corti, il compagno di Bianca Atzei, a confidare che la cantante è in ospedale per problemi di salute

Bianca Atzei è in ospedale, prima del parto, ma come sta? Ogni giorno Bianca Atzei aggiornava i follower, storie Instagram col pancione, desideri, i preparativi per il parto, poi giorni di assenza, la cantante che sparisce e tutti si preoccupano. E’ Stefano Corti a spiegare che la sua compagna ha avuto purtroppo dei problemi di salute e che adesso ha la polmonite. La iena non precisa per quali problemi di salute la Atzei è stata ricoverata ma sembra sia in ripresa, anche se la polmonite è ancora in atto. Una foto dall’ospedale, Bianca è seduta sul letto, i capelli lunghi le coprono il volto, è il suo modo per dire che sta meglio. Non manca molto al parto ma la coppia si è affidata ai medici, sanno che la dolce artista è in ottime mani.

Come sta Bianca Atzei?

“In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto – scrive Stefano Corti – Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”. I fan continuano a preoccuparsi, si chiedono perché non è stata Bianca a scrivere il messaggio, perché non dice più nulla.

Anche il messaggio del suo compagno non è riuscito a tranquillizzare fino in fondo tutti, Stefano non dice che Bianca presto tornerà a casa ma che spera possa tornare presto. Deve guarire dalla polmonite ma gli altri problemi di salute sono risolti? I fan di Bianca Atzei da sempre vivono con lei i momenti belli e quelli brutti, sono preoccupati per lei mentre inizia il conto alla rovescia al parto e avevano immaginato questi giorni molto diversi. Di certo andrà tutto bene e quando Bianca e Stefano avranno il loro piccolino tra le braccia dimenticheranno tutto.