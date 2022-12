Fiorello: “Io non compro nulla, pensa a tutto mia moglie”

Fiorello non spende i suoi soldi, non compra nulla, ci pensa sua moglie Susanna

Alla rivista Oggi Fiorello parla del suo rapporto con i soldi, non ha mai liquidi addosso e cerca di farne buon uso, ma è semplice perché non compra nulla. Fiorello ammette che lui non fa girare l’economia, non per avarizia. Ci pensa sua moglie a comprare ogni cosa necessaria, lui al massimo si occupa delle piccole spese quotidiane o di spendere soldi per esigenze familiari, al resto pensa tutto Susanna, è lei a gestire tutto, così lui non deve pensarci, per fortuna pensa a tutto sua moglie. Lo ripete più volte nella sua intervista in cui spiega che ha la carta di credito a tetto limitato. Niente liquidi, carta di credito e cellulare, per Fiorello è il massimo, infatti è del tutto favorevole al Pos.

Fiorello: “Ho grande rispetto del denaro”

“Ho un grande rispetto del denaro. Cerco di farne buon uso e di avere una relazione più sana possibile. Le confesso una cosa: non ho mai liquidi addosso” ed è davvero così, infatti sua figlia si arrabbia quando gli chiede 2 euro e lui non li ha mai.

“Il fatto di avere il cellulare e di avere una carta di credito a tetto limitato è un toccasana. Adoro potermi vivere la pigrizia di prendere un caffè e sventolare il cellulare, per me è una roba incredibile. Mia figlia, invece, è arrabbiata per questo fatto, dice: ‘Mi dai 2 auro?’, e io non li ho, e lei: Basta con questo cellulare’”. Fa sorridere anche quando racconta della sua vita, anche quando svela che i suoi guadagni non li investe, pensa a tutto la sua Susanna.

Dell’ennesimo meraviglioso Sanremo di Amadeus dice: “Lui a me le cose non le dice: io non sapevo un nome di un cantante in gara, di un ospite… Pensi che quando è venuto alla prima puntata di ‘Viva Rai 2’ non mi aveva detto neanche che avrebbe annunciato da noi la presenza di Francesca Fagnani al Festival”.