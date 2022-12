Samuel Peron e Tania Bambaci il primo Natale da genitori ma hanno paura di tutto

Per Samuel Peron e Tania Bambaci il primo Natale da genitori ma svelano che hanno paura di tutto

Sarà il primo Natale da genitori per Samuel Peron e Tania Bambaci, un desiderio che è diventato realtà, saranno feste speciali, diverse da tutte le altre perché con il loro piccolino. Samuel Peron e Tania Bambaci lo guardano e ancora non ci credono. Domani ci sarà la finale di Ballando con le Stelle e poi potranno godersi dei giorni meravigliosi in famiglia, anche se c’è sempre il dolore per la perdita della mamma di Samuel. Lei non ha fatto in tempo a vedere il nipotino ma sapeva che suo figlio e Tania aspettavano Leo. Hanno paura entrambi, è così piccolo e sono genitori da così poco tempo che tutto li spaventa. E’ a Confidenze che in coppia raccontano della loro nuova vita, di come tutto è cambiato e di questo Natale che ricorderanno per tutta la vita, il primo con il piccolo Leo.

Samuel Peron e Tania Bambaci il primo Natale con il figlio

Tania confida che guarda Leo e dice: “‘Questo è mio figlio’. E poi, la paura che abbiamo per ogni cosa, è così piccolo. Anche se in realtà è alto, è già lungo 59 centimetri. Ho avuto una gravidanza senza problemi ma il parto è stato difficile. Il travaglio è iniziato alle 10 di sera e Leo è nato alle 5.44 del giorno dopo”.

Samuel Peron svela che soffre un po’: “È un nuovo capitolo, una responsabilità che sento di avere e a cui mi ero preparato da tempo. Me lo sto godendo – ma svela – Soffro un po’ perché Leo sta sempre attaccato alla mamma, ma lo aspetto al varco, ho già tanti progetti per lui”.

Non potrebbero essere più felici, dopo alti e bassi si sono ritrovati per stare insieme per sempre e adesso pensano al matrimonio. E’ stata Tania a proporlo e all’inizio Samuel tremava ma adesso entrambi non vedono l’ora di dire quel sì per sempre.