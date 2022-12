Per Francesco Totti il Natale è con i figli e Noemi Bocchi

Il Natale di Francesco Totti è il primo con i figli e Noemi Bocchi, il primo senza Ilary Blasi

Per il Natale i figli di Francesco Bocchi e Ilary Blasi erano con il papà, molto probabilmente saranno con la mamma a Capodanno. Vigilia di Natale e pranzo con papà Francesco, tutti insieme nella nuova casa. Ovviamente c’erano anche Noemi Bocchi e i suoi figli, con le piccole di casa che come sempre giocano insieme e si divertono. Tra la piccola Isabel Totti e la figlia di Noemi Bocchi, Sofia, la scintilla è scoccata subito e niente rende più felice la nuova coppia. Sono i figli di Totti e Ilary Blasi a dimostrare che loro due hanno scelto il meglio per tutti e tre nonostante la separazione e i tanti problemi, una separazione di certo complicata e dolorosa.

Natale 2022 nel super attico per Totti e Noemi Bocchi

Presenti nel super attico per il cenone di Natale e per giocare tutti insieme anche altre persone care alla coppia, ovviamente anche il piccolo Tomasso, l’altro figlio di Noemi Bocchi e Mario Caucci, che ha 8 anni.

Ilary Blasi ha invece svelato che era nella sua super villa con le sue sorelle, ai fornelli tutte insieme per il pranzo più goloso. Bellissima prima del cenone ha mostrato il suo nuovo look, una piega diversa dal solito, poi le storie con gli addobbi scelti per la sua casa e le foto con Silvia e Melory.

I curiosi pensano chissà quale regalo avrà fatto Totti alla sua nuova compagna e cosa avrà pensato Noemi per l’ex capitano. Inoltre, i regali per i figli e per la sua nuova vita. Tutto da scoprire, in attesa del Capodanno e dei nuovi buoni propositi.

Un anno fa era tutto diverso, oggi però tutti sembrano felici con le rispettive famiglie ma con i figli che devono scegliere se stare con mamma o con papà.