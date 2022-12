Chiara Ferragni e Fedez in costume sulla neve ma le critiche sono tutte per lei

Lo scatto sulla neve di Chiara Ferragni e Fedez non convince molto i fan e non mancano ovviamente, le critiche

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di regalare a chi li segue sui social, uno scatto parecchio particolare per il Natale. Hanno posato mezzi nudi, con solo un bikini e un pantaloncino addosso, sulla neve. Ovviamente, come succede sempre in questi casi, per Federico, con indosso solo i bermuda, non ci sono state critiche, per la Ferragni che invece ha sfoggiato un bikini nero e degli stivali, come unici capi di abbigliamento, non sono mancate le offese e i commenti negativi. I Ferragnez, va detto, sanno bene che una foto di questo genere può scatenare il caos sui social, per cui devono anche essere preparati a questo genere di reazione. Quello che stupisce però è che sul fatto che Federico fosse mezzo nudo, nessuno ha avuto molto da dire, se non con frasi del tipo “copritevi che vi viene la febbre“. Sul lato b di Chiara Ferragni messo in bella mostra in mezzo alla neve, si è invece scatenato il caos. Eppure in tv ogni giorno vanno in onda pubblicità di intimo che mostrano le stesse identiche chiappe, per dire eh…

Giuseppe ad esempio, commentando lo scatto di Chiara Ferragni e Fedez ha scritto: “Che squallore ma un briciolo di serie t almeno in un giorno importante no.” Liana invece ha commentato così: “Questo ci mancava.. Ridicoli.” Eleda ha aggiunto: “Che stronzata!!! Ma che volete dimostrare?“. I Ferragnez sono stati chiaramente accusati di voler fare solo esibizionismo, e che ci sia gente che si meravigli di questo, è davvero parecchio singolare, visto che anche sul mostrarsi perennemente, la coppia ha fatto la sua fortuna…Va detto che ci sono molti follower che hanno anche apprezzato, soprattutto il ben “panettone” di Chiara Ferragni… E poi c’è anche un po’ di sana ironia: “Giuro che ho ingrandito solo per vedere la pelle d’oca ” ha scritto un altro utente sotto lo scatto.