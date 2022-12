Gli auguri di Antonella Clerici e Vittorio Garrone per Natale, per la vita

Dolcissimi gli auguri di Natale di Antonella Clerici e Vittorio Garrone con un selfie di coppia e pochissime parole

E’ con una foto di coppia che Antonella Clerici ha augurato il buon Natale a tutti ed è un “Natale con “A” come ha scritto Vittorio Garrone. “A” come Antonella e come Amore ed è pieno di emozioni il 25 dicembre che la conduttrice ha festeggiato nella sua casa nel bosco. E’ uno dei soliti selfie di Antonella Clerici e Vittorio Garrone, un altro meraviglioso selfie col sorriso, con il primo piano della coppia che posa davanti all’albero di Natale. Giornate semplice con la famiglia e gli amici più cari. Una famiglia allargata che Antonella Clerici adora perché è una vita così bella che non aveva nemmeno immaginato. Tantissimi i messaggi di auguri per la coppia, da Sal De Riso a Cristina Lunardini, ci sono davvero tutti i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno.

I regali di Natale sotto l’albero di Natale di Antonella Clerici

Il regalo è la famiglia, i sorrisi di tutti, la conduttrice Rai non ha mai mostrato i doni che riceve a Natale o per il suo compleanno, il 6 dicembre. Preferisce mostrare gli addobbi, le luci che adora, la tavola con i piatti della tradizione. “Auguri W l’amore e w la vita”.

E’ un equilibrio che non vogliono rovinare e lasciare tutto così com’è, quindi niente matrimonio anche se tutti continuano a chiederlo alla Clerici.

Una trasformazione c’è già stata nella vita della conduttrice, di recente al Corriere della Sera ha spiegato: “Per me, la campagna era quella della Brianza in cui andai a 23 anni, col primo marito, un posto da cui volevo scappare. Invece, ora ho scoperto che il contatto con la natura ce l’ho dentro: ora, so riconoscere i fiori, i cambi di stagione, adoro quel verde, quei paesaggi”. Vittorio ha aggiunto: “Ad Arquata, ha sentito qualcosa. Probabilmente, ha sentito la mia anima. Dopo un po’ ha detto: lascio Roma e vengo da te. Non me l’aspettavo”.