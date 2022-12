Ilary Blasi non rinuncia alle tradizioni di Natale, le stesse di Totti

Ilary Blasi mostra il Natale, le tradizioni, le stesse di Francesco Totti

Per Ilary Blasi e Francesco Totti le stesse tradizioni di Natale da rispettare e se l’ex capitano della Roma è apparso in qualche foto dal salone del suo super attico mentre giocava a carte con le figlie, Noemi Bocchi ed altre persone, Ilary ha mostrato la stessa situazione ed altro. Totti felice con Noemi alla vigilia di Natale e Ilary Blasi felice almeno quanto con lui. Il suo Natale è stato in famiglia, con le amate sorelle, Silvia e Melory, e tutto il resto della famiglia. I figli hanno trascorso parte del Natale anche con la conduttrice, in una storia Instagram si vede anche Christian. Non sono mancate le foto in posa con gli addobbi di Natale, il cucinare tutti insieme nella villa all’Eur e poi le tradizioni, giocare a carte alla ricerca della serenità.

Il primo Natale di Ilary Blasi e Francesco Totti da separati

Sembra che entrambi abbiano voglia di mostrare la loro nuova vita ma Totti la sua vita l’ha già trasformata del tutto, ha già una nuova famiglia, convive con Noemi. Ilary Blasi è innamorata di Bastian ma procede più lentamente, forse perché lo conosce da poco tempo, forse perché desidera dare più spazio a se stessa dopo un matrimonio lunghissimo, tanto amore e tanto gossip.

Così i figli si dividono tra una casa e un’altra ma sono sereni, felici di vivere le stesse tradizioni con papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi.

E’ probabile che per Totti il Capodanno sarà simile al Natale, sempre con Noemi nella loro casa o forse in vacanza insieme. Forse Ilary Blasi sceglierà di trascorrere l’ultimo dell’anno e il nuovo inizio con Bastian, il suo nuovo amore.

La figlia Chanel ha pubblicato lo scatto con il papà, nella nuova casa, ma altre volte ha mostrato le immagini con la conduttrice. Forse l’ex coppia ha gestito male la fine del loro matrimonio ma appaiono come due genitori esemplari.